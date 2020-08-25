鬼月買房選屋睜大眼 ｢這些風水」應避免

農曆七月即將到來，雖然鬼月不宜入宅，但卻是看房挑房的好時機，可以利用這段時間好好找一棟將來可以安身立命的好房子，旺好運風水命理老師陳哲毅教你選購房屋時，要注意那些事項，才不會買到風水不佳的房子，畢竟買房是人生大事，買到對自己不好的房子，絕對會影響運勢。

買房選屋睜大眼，以下這些房子應避免：

NO 01.避免太過老舊的住宅：

陳哲毅老師指出，老舊的住宅，一般會有比較多的問題，像是漏水、傾斜、腐蝕、蟲害等，而就風水學來看，老舊住宅的旺氣聚集不易、磁場較弱，不容易富貴發達，運勢還可能減損，除非大幅度翻修，否則難以改善，選購前要考慮清楚。

老舊房屋，磁場難興旺。圖／Pexels、旺好運提供

NO 02.避免孤立獨棟的住宅：

透天的別墅、獨棟的建築，環境看起來相當不錯，四周寧靜優雅，若渡假休閒還好，但若為住家恐怕須詳加考慮，陳哲毅老師提醒，獨棟住宅因為四周沒有建築物，就猶如人沒有親朋好友，顯得孤單薄弱，前後左右無依靠，運勢較不興旺，人際關係會有影響，感情婚姻也較遲緩，事業財運開展有限。

獨棟房屋，在風水學上被認為人際跟感情都容易受影響。圖／Pexels、旺好運提供

NO 03.避免近墳場、殯儀館，或曾是醫院、屠宰場的住宅：

陳哲毅老師說，這種住宅由於負面能量多，住宅運勢會往下掉，容易發生問題，像是家電故障損壞、屋主意外災害、生病查不出病因，健康越來越糟，事業財運不順等，除了盡快搬家，沒有其辦法可以改善。

買到曾是醫院、屠宰場改建的房子，風水學上認為容易有不明健康問題或意外之災。圖／Pexels、旺好運提供

NO 04.避免奇怪結構的建物：

若結構設計不良，遇到天災人禍的時候會不安全，台灣是地震、颱風、火災頻繁的地方，選購住宅要仔細考慮安全上之問題。除非有特殊考量，否則結構以方正為佳，陳哲毅老師說，太過奇怪的結構，都會產生問題麻煩，如尖形的建築，會引發口舌是非或是火災的發生，水形波浪的建築，會招致財運起伏、或是桃色糾紛的困擾。

尖形建物在風水學上認為，容易引發火災或口舌是非。圖／Pexels、旺好運提供

NO 05.避免住宅採光通風不良：

風水學強調理氣的作用，對於住宅環境來說，就是要採光良好，空氣流通、溼度適中，情緒會比較開朗活潑，積極奮發向上，感情婚姻、事業財運、健康情況都會比較良好，反之太過陰暗潮濕的房子，帶有陰森的感覺，容易讓人憂鬱悲傷，也容易累積負面的能量，身體健康會受影響，不容易有什麼發展。

房屋採光不良，風水學上認為容易累積負能量，事業難以發展。圖／Pexels、旺好運提供

陳哲毅老師指出，除了以上應避免之外，還建議最好有三要﹕

YES 01.最好住宅前方要視野開闊：

住宅的前方的景觀，風水學的用語叫做明堂，就好像是人的心胸視野、眼界思維，如果景觀夠開闊，又沒有阻礙的話，就自然形成優良的格局，陳哲毅老師強調，若兩旁的青龍、白虎方位，有山勢可以環抱的話，不但可守護家中運勢，更可讓財富留守住，使得住宅能穩定中求發展，受到干擾阻礙較少，不至於跌入衰敗的運勢。

YES 02.最好住宅前面要有流水環抱：

陳哲毅老師指出，除了真正溪流、河川外，水勢所指的水，還有通道、馬路的意思，象徵水的走勢，若門前的通道、馬路，呈現環抱狀態，表示財源不會匱乏，事業能夠順利開展，若做生意是生意興隆、富貴可期。

YES 03.最好住宅背後要有靠山：

指住宅後方，風水來說通常稱做玄武，若有山坡或其他建築物，就象徵自己有了依靠，有源源不絕的幫助，做事情有貴人幫助，遇到問題也能大事化小、小事化無。但陳哲毅老師提醒，若是住宅前方有山，反倒容易受打壓欺負，做事常有阻礙，有小人來破壞，遇到問題會一直拖延，難以短時間內解決，千萬要注意避開。

前有開闊明堂跟河水環繞、後有靠山都被認為是好風水的房子。圖／Pexels、旺好運提供

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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