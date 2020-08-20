鬼月將至 6大居家風水禁忌要注意！

今年鬼門關開落在國曆8月19日，旺好運風水命理老師楊登嵙繼上一篇【鬼月居家風水禁忌懶人包】提到的六項禁忌之外，今天再繼續整理其他還有六項禁忌，是平常就應該避免，但時值鬼月時，更要小心的居家風水地雷。

鬼月禁忌7：避免潮濕

楊登嵙老師強調，平常若習慣門窗都緊閉，久而久之住家內部就容易潮濕，甚至空氣不流通，屋子裡就會有霉味，若再有不愛開燈的習慣，會形成好兄弟最愛的環境，而住在裡面的人會容易產生負面思考，甚至招來疾病。

楊登嵙老師建議，鬼月時白天盡量打開窗戶，讓陽光進入室內，以收納陽氣，驅除陰氣。

房間太陰暗潮濕，宜多開窗戶，才不會讓好兄弟看中。圖／Unsplash

鬼月禁忌8：裝修不宜暗沉

楊登嵙老師表示，居家採用黑色、灰色等暗深色系的裝潢，容易聚集陰氣，對運勢和情緒會帶來負面的影響，居家裝修若已經是如此，可以在農曆七月前改換明亮的家具跟裝飾品，顏色以紅、橙、黃等暖色系為主，燈光也是改用太陽光的暖色光來改善，可以提升正面能量，轉換負面磁場，且不用擔心好兄弟干擾。

裝潢明亮，可以改善磁場，避免好兄弟入宅。圖／ShutterStock、旺好運提供

鬼月禁忌9：不宜拱門拱窗

歐風拱門造型，在風水學上卻因像墓碑，被認為易遭陰氣。圖／Unsplash

現代人建築上有時崇尚歐風，會做成拱門或拱窗，但站在風水學的立場來看，拱門拱窗的造型好像墓碑，會招來陰氣，尤其是農曆鬼月，楊登嵙老師建議，可以的話，農曆七月前趕快將上方彎拱的造型，利用厚壁紙或厚木材做些裝修變成四方形遮蔽會比較好，或者在拱門處掛上平繡八仙彩亦可化煞。

鬼月禁忌10：樹木不宜太多茂密

庭院或陽台樹木太多，樹葉茂密到遮天蔽日，會讓好兄弟喜歡來這裡休憩，楊登嵙老師建議，趕快趁農曆七月前修枝剪葉，如果來不及處理，鬼月時可用紅布條將樹幹圍繞一圈，轉陰為陽。

農曆七月前，可先修剪陽台或庭院樹枝，以免吸引好兄弟上門。圖／Unsplash

鬼月禁忌11：晚上睡覺 鞋尖不宜對床

楊登嵙老師強調，好兄弟的行進路線如同殭屍是直線行走，如果睡覺時鞋尖朝床， 好兄弟從臥房門口進入就有機會穿上你的鞋，不但容易直接上床，讓你產生鬼壓床的夢魘，也容易犯陰煞。

楊登嵙老師強調，只要將鞋尖背床，鞋跟面靠近床，好兄弟就無法穿你的鞋。也方便睡醒時自己穿鞋的方向。

睡時脫下的鞋，宜鞋尖朝門，才不會讓好兄弟穿上你的鞋犯陰煞。圖／Unsplash

鬼月禁忌12：人偶不宜太多

有些人喜歡蒐集洋娃娃、人偶，楊登嵙老師建議，包括神像在內，家裡如果擺太多娃娃或人形的東西，容易被好兄弟入侵，如果真的愛不釋手到一定要擺出來，可以用紅紙剪成十元銅板大小，貼在人偶的底座或腳下，可避免好兄弟入侵。

農曆七月，人偶下方可貼十元硬幣大小紅紙，以免被好兄弟入侵。圖／Unsplash

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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