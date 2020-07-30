望子成龍望女成鳳 如何打造完美的嬰兒房？

每一個小寶寶出生，都讓父母非常期待，基於望子成龍、望女成鳳心情，可以先從打造完美的嬰兒房開始，旺好運風水命理老師陳哲毅要告訴即將升格為父母的你，如何妥善的安置嬰兒房的風水，讓寶寶平安順利長大。

原則1.嬰兒房設置以旺方為考慮

陳哲毅老師分析，直到2044年為止，旺方的方位在東北方、西北方、南方、西方，而煞方在西南方、東南方、東方、北方。若嬰兒房若設置在旺方，孩子就能接收旺氣，身體會較健康、發育會較迅速，腦筋較為清晰、智慧比較早開，學習力、記憶力較強，所以讀書考試沒有問題，父母就不用太擔心。

嬰兒房若設置在煞方，小朋友就容易生病，發育較為遲緩，智慧不容易展開，學習狀況不佳，記憶力也不好，對讀書缺乏興趣，考試成績不理想，讓父母相當擔憂，不太能夠去管教。

原則2.嬰兒房的傢俱擺設以八字為主

嬰兒房的傢俱擺設，就必須以寶寶八字的喜忌神來擺設，等到寶寶逐漸長大，床位跟書桌的擺設方位依然可以採用喜用神的方位，避免忌神的方位。陳哲毅老師舉例，假設寶寶八字命格為身弱：喜用神為金、水，忌神就是木、火、土。這部分牽扯到專業，有興趣者可找喜歡的老師諮詢。

原則3.嬰兒床要有靠山

嬰兒床要有靠山，否則對寶寶會有不良影響，因為寶寶需要睡眠，才能迅速成長，若是床位無法靠牆，或者嬰兒床後面是窗戶、落地窗甚或冷氣出口，就會造成寶寶失眠、哭鬧，容易經常生病。另外嬰兒房也應遠離衛浴、廚房或是吵雜的地方，才能讓寶寶安穩入睡。

嬰兒床後面是窗戶落地窗等，寶寶易哭鬧生病。圖／Unsplash

原則4.嬰兒房不能路沖

嬰兒房或床位若是有路沖，對於寶寶來說，將會特別敏感，因為寶寶抵抗力弱，很容易因此生病，或是神經失調，造成不良後果，父母也將擔憂操心，間接影響父母的事業和財運。

嬰兒床面對路沖，會間接影響父母事業跟運勢。圖／Unsplash

原則5.嬰兒房不宜對著神桌、祖先牌位

嬰兒房對著神桌或祖先牌位，寶寶容易受驚嚇或遭到靈體干擾，同樣會影響寶寶睡眠，常有哭鬧情況。

嬰兒床面對祖先牌位，寶寶容易受驚嚇。圖／Unsplash

原則6.嬰兒床避免壓樑

嬰兒由於較脆弱，反應會比較敏感，所以如果有壓樑，就很容易睡不著，整晚哭鬧，甚至於影響健康，引發腸胃毛病，這時候就要調整，立刻將床位移走，不然將來孩子學習力低，智慧不容易打開，也常會有心理壓力，人際溝通將出現問題，造成跟父母有隔閡，就有不容易管教的情況。

原則7.避免不當的傢俱擺設

嬰兒房應該單純，隨著年齡來調整傢俱擺設，剛出生的話，就儘量不要有電器用品，像是電視、電話、音響、電腦等等，以避免電磁波的干擾，影響到孩子的睡眠及發育。

再者，寶寶長大些，書桌上方也儘量不要用吊燈或設置風扇，這樣會造成壓迫，讓孩子不專心，對讀書學習產生不良影響。

書桌上儘量不要有吊扇，會對小孩專心念書造成干擾。圖／ShutterStock、旺好運提供

傢俱儘量選用木頭材質，避免金屬器具，比較能營造氣氛，父母跟孩子能夠親近，不至於有疏遠的情形。

原則8.調整光線與色調

嬰兒房光線要適中，不要太強或太暗，陳哲毅老師強調，嬰兒房要是沒窗戶，就必須在旺方加強燈光，像是西北方、東北方、南方、西方等等，或是配合寶寶的八字，選擇適合的方位來擺設開運物加強運勢的提升。像是綠色植物、水晶寶石、或是象徵文昌的文房四寶，也都可以有事半功倍的效果。

嬰兒房若沒窗戶，就要在旺方加強燈光，提升嬰兒運勢。圖／Unsplash

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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