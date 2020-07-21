客廳三元素擺對 財神爺就來！

歷經上半年新冠毅情的衝擊，許多家庭經濟受到影響，現在疫情趨於緩和，旺好運風水命理陳哲毅老師要來教大家簡單的風水改運法，只要充分利用陽光、空氣、水這三個生命基本元素，就可以創造出良好的居家品質，進而讓好運進來。陳哲毅老師指出，擁有好運風水其實很簡單，最實質的回應，就是幫我們招財進福，增強財富運勢，只要懂得把握良好的正財，讓自己在大環境中有長紅的表現，就可解決生活的困乏狀態。

以風水學來看，居家格局中，客廳對男主人的人際關係、事業運跟財運影響最大，擺設正確，人際就會活絡，事業就會開展，財源自然就會廣進，相反的，家中客廳若錯誤擺設或格局不當，將造成人際下滑、招惹是非，導致事業困頓、一籌莫展。

而增加財運的方法，在客廳方面，陳哲毅老師說，陽光、空氣、水，只要掌握住把燈光(陽光)、風扇(空氣)跟魚缸(水)三個元素掌握住，就可打開財運。

客廳光線

陳哲毅老師表示，客廳光線的明亮強弱，直接代表整個家宅運勢，若是自然採光夠，燈光設備充足，長期下來，引進不少的陽氣，表示家運能夠穩定，維持一定的興旺。

而且對於事業上來說，有機會遇到貴人，而有不錯的際遇，若是做生意的話，客戶就會自動上門，生意很容易談成，其中就有利可圖。至於上班族表現也能獲肯定，上司願意提拔或加薪，當然就能宏圖大展。

客廳採光或燈光充足，較易遇到貴人獲得上司肯定，進而帶來財運。圖／Unsplash

陳哲毅老師提醒，客廳燈光最好是白燈，如果是要催發財運的話，可以在客廳西北方、東北方、南方、西方的位置，放置燈源，就可以在短時間加強財運。

客廳通風

除了燈光之外，氣流也很重要，也就是風水中的「風」，最重要的就是住宅有沒有通風。陳哲毅老師說，若是住宅密不通風，那麼不是極度潮濕，就是非常悶熱，不適合人長期居住，住久了健康容易出現問題，甚至於需要吃藥開刀。

客廳若是不通風，財源就不會進來，但陳哲毅老師提醒，客廳通風也要適當，不可以四面牆壁都有門窗或孔道，否則會變成財來財去，留不住錢財。

客廳若不通風，財源不容易進來。圖／Unsplash

最好的通風情況，是空氣能夠對流，讓人感覺到舒適，至少有一面牆壁是結實的，沒有任何的門窗孔道。而若覺得對流不足，陳哲毅老師建議加裝抽風機或是電風扇，讓客廳產生對流，而抽風機、電風扇的位置，可以在客廳西北方、東北方、南方、西方的位置，將風扇放置於此，就可以在短時間加強財運。

客廳魚缸

風水中除了風之外，另一個就是水了。陳哲毅老師說，以前鄉下人家的庭院，在住宅附近通常會設置水池、池塘，或是造景的大水缸，除了能直接取水使用，另一個風水學上的作用，就是希望人際和睦、感情融洽，順便能夠招財進寶，財運興盛。

但現在的公寓除非是社區或大樓的公共設施，才有可能見到噴水池或魚池，陳哲毅老師建議，公寓內部可以用小型的流水造景或是魚缸來代替，不然就是靜態水盆，也都能有穩定情緒、增進人際，以及招引財富的效果。

但是要注意的是，這些擺設要配合客廳比例，通常不能夠太大，因為水能招來吉祥，也容易引發煞氣，像是桃花糾紛、或是財務糾紛。

在家中正確位置擺放魚缸可穩定情緒、增加人際關係且帶來財運。圖／Unsplash

若是要催發財運的話，可以在客廳西北方、東北方、南方、西方的位置，將魚缸放置於此，就可以在短時間加強財運。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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