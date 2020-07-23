小心鏡煞！這七種居家鏡子擺放方式要避開

現在坪數較小的房子，在裝修時很多人會選擇用鏡面材質來放大空間視覺，讓居家更明亮，視覺空間也更寬敞。但旺好運風水命學老師楊登嵙提醒，依據風水理論來說，鏡子屬陰，有放大跟反射功用，善加利用可以提升運勢、放大能量，但如果擺放不佳則會造成煞氣，影響屋主的運勢，所以鏡子擺設要非常謹慎，不只一般認知的明鏡˙就連會反光的玻璃材質、深色烤漆等暗鏡折射，同樣會造成家中磁場混亂，讓人焦慮不安、甚或影響健康。

繼上周的鏡子擺放十大禁忌後，楊登嵙老師本周繼續提點大家，有關鏡子在風水上要小心注意的地方，以免誤踩鏡煞地雷。

鏡煞No.1鏡子忌放廚房 且對廚房門

楊登嵙老師說，廚房為火旺之地，如果鏡子放在廚房，鏡內鏡外全是火，會使廚房的火太旺，容易引發家人不睦，脾氣不好，身體不佳。

尤其這面鏡子如果又正對廚房門，會將門反射在鏡子裡面，在風水上不但形成「兩門相對」，還出現「天門火」風水大忌，進出廚房會受到鏡子反射而驚嚇，容易導致精神緊張不安，影響家人健康跟財運。

鏡子裝在廚房，會讓火加倍，引發家人不睦。圖／ShutterStock、旺好運提供

鏡煞No.2 鏡子忌對爐灶、水龍頭

鏡子對爐灶，會將爐灶反射在鏡子裡面，形成了廚房有二灶的風水，楊登嵙老師指出，風水中的爐灶代表妻子，如果家中廚房出現二灶，則象徵著家中男士容易有紅杏出牆的現象發生，導致夫妻及家人感情破裂不和睦。

楊登嵙老師也提醒，廚房鏡子安裝在水龍頭對面也是同樣的道理，透過鏡子會出現廚房兩面牆壁都有水龍頭，強化「水火相剋」的現象，影響家中成員的健康及感情。

鏡子對著水龍頭或爐灶，易強化水火相剋的磁場。圖／ShutterStock、旺好運提供

鏡煞No.3鏡子忌正對書桌

書桌上擺放鏡子或鏡子照到書桌，會讓人在閱讀學習時因鏡中看到自己而分心，無法集中精神，楊登嵙老師解析，書桌上的小鏡子不用時就儘量收起來，不然連帶做事容易三心二意，影響工作學習效率和文昌(考運跟事業)。

書桌前擺鏡，容易分心，三心二意，影響文昌跟事業。圖／ShutterStock、旺好運提供

鏡煞No.4忌「鏡對鏡」

楊登嵙老師說，兩面鏡子相對，會產生鏡中鏡的視覺錯亂，也會導致家中的氣場混亂，精神容易萎靡不振跟猜忌不安。

鏡煞No.5鏡子忌尖銳稜角

一般來說，選擇方形的鏡子最合適，因為方形物品代表了平衡與有序。所以注意不能使用有尖銳稜角或多邊形的鏡子。楊登嵙老師說，鏡子有尖銳稜角，反射之後會導致家中氣場混亂，精神容易萎靡不振、猜忌不安跟意外血光。所以圓形跟橢圓形的鏡子是比較好的選擇。

鏡子選擇方型最適合，代表平衡與有序。圖／Unsplash

鏡煞No.6鏡子傾斜掛置

鏡子傾斜掛置，會讓人容易產生錯覺跟平衡感的傾斜，精神容易萎靡不振、猜忌不安，導致運勢不穩定。

鏡子傾斜不掛正，運勢容易不穩。圖／Unsplash

鏡煞No.7鏡子過多

「鏡中花，水中月」，有時鏡子虛擬出你的影像，容易影響運勢。家中應避免安置過多的鏡子，否則光線過度彈射的結果，會造成能量的紊亂，使生活失序不安，且家庭成員沒有向心力，運勢不穩定。

家中鏡子過多，竟然也會影響運勢。圖／Unsplash

那到底家裡哪裡擺放鏡子最恰當，楊登嵙老師也提出建議

1.玄關鏡

玄關安裝鏡子可在出門時整理儀容，讓自己容光煥發，帶來好運和財運，但切忌對著大門。

玄關擺鏡子讓自己容光煥發，可帶來好運跟財運。圖／Unsplash

2.櫃中鏡

房間內將鏡子裝設在衣櫃中，使用完鏡子將門櫃關上，可有效解決鏡子可能照射到床或書桌產生的煞氣。

櫃中鏡最能減少鏡子對到床鋪的風水禁忌。圖／Unsplash

3餐廳鏡

餐廳是享用美食家人聚餐的地方，在餐桌旁以鏡子照射餐桌，除了讓餐廳在視覺上感覺變寬變大，美食也倍增，讓餐廳磁場氣氛變舒適及豐盛，增進家人和諧、健康及財運。

餐廳擺鏡子可讓美食更加豐盛，帶來好家運。圖／Unsplash

4.衛浴鏡

如同上一篇提到，只要鏡子不對著馬桶，折射晦氣，衛生間是非常適合擺放鏡子的地方，因為幾乎梳洗打扮、整肅儀容都在衛浴間進行。

只要不對到馬桶，浴室是家中最適合擺鏡子之處。圖／ShutterStock、旺好運提供

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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