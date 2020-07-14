小心6大主臥房地雷 成夫妻感情殺手！

夫妻感情要和睦，最重要的關鍵點，其實就是主臥房風水好壞，若是主臥房格局偏差、擺設不當，那麼夫妻就容易口角，甚至會有婚外情，嚴重時則會離婚，或是家暴等問題，所以不得不注意。旺好運風水命理老師陳哲毅指出，其實就風水學而言，光是採光跟通風兩項重點，就足以斷定主臥房的好壞。

現在就讓陳哲毅老師帶您來檢視家中主臥房的風水，看看您是否不小心犯了夫妻感情殺手地雷，影響夫妻感情。

主臥房地雷1.房門遇門沖 夫妻易口角

門就是氣口所在，會有空氣在流動，所以如果主臥房門外，剛好有客廳大門、廚房門、廁所門、雜物間門的話，就會產生不良的影響，因為氣場會被擾亂。

主臥房門口對到廁所門口，要小心廁所的穢氣影響到健康，同時也會導致元氣衰退，什麼事都提不起勁，運勢當然不順遂。

主臥房門口對到廚房門口的話，陳哲毅老師分析，廚房的火氣，會讓人心情煩躁、容易發脾氣，導致夫妻經常口角、吵鬧，哪還有時間羅曼蒂克，做些恩愛的事情。陳哲毅老師提醒，如果主臥房遇到以上門沖，可以用加裝屏風、矮櫃或門簾的方式來化解，可以緩和沖煞。

主臥室若有門沖問題，可以用矮櫃化解。圖／Unsplash

主臥房地雷2.門口堆雜物 夫妻現隔閡

主臥房的門口，除了不能有門沖，也不能堆放雜物或是有高大的櫃子，否則會擋住氣口，影響氣流的通風。陳哲毅老師說，特別是房門若無法正常開關，或是被堵住的話，將會影響到感情、婚姻。對未婚男女來說，姻緣會珊珊來遲，就算有好的機會，也容易說不出口，或是有阻礙因素，造成彼此的分離。

主臥房門口堆放雜物，也會導致感情日漸下滑，缺乏恩愛親密，互動將大受影響，夫妻將會出現隔閡。

門口堆雜物，易導致夫妻感情下滑。圖／Unsplash

陳哲毅老師提醒，主臥房裡面若有鏡子對著房門，小心會反彈所有氣場，導致好運不來，甚至會造成煞氣，影響屋主健康。

主臥房地雷3.燈光太黯淡 夫妻變冷漠

陳哲毅老師建議，主臥房的色調盡量選擇活潑的色系，特別是想要結婚的男女，或是剛新婚完的夫妻，才會增加恩愛，親密舉動變多。若是主臥室燈光暗沉，熱情將會逐漸消退，精神體力也會變差，彼此冷漠。陳哲毅老師提醒，但燈光也無需太亮，柔和的燈光，才可以製造氣氛，讓夫妻感情和睦，所以如果主臥房燈泡壞了，要趕快更新修補，否則將出現煞氣，對夫妻感情會有不良的影響。

主臥房太暗淡，夫妻關係會越來越冷漠。圖／Unsplash

主臥房地雷4.床頭落空不靠牆 感情也落空

陳哲毅老師指出，主臥房床頭的位置，相當重要，因為床頭落空沒有貼靠牆壁，或床頭後面是窗戶、落地窗，或有些人床頭頂著不牢靠的屏風，都象徵追求無望、感情落空，就算有機會在一起，也無法長長久久，特別是正在熱戀中，情況更加明顯。

床頭靠窗戶，感情容易落空。圖／Unsplash

還有一點就是，很多主臥房裡面，會設置獨立衛浴，若衛浴的門口，剛好對到床頭的位置，除了健康會受損，人際關係也會變糟，陳哲毅老師強調，因為穢氣使人黯淡無光、無精打采，運勢就無法展開。

主臥房地雷5.動線不流暢 夫妻感情緊張

陳哲毅老師指出，主臥房的睡床應盡量遠離門口跟窗口，才不會有沖煞影響安定的磁場。房間的梳妝抬跟衣櫃的擺設，也必須符合風水原則，陳哲毅老師提醒，梳妝抬要靠牆壁放置，千萬不能放在主臥房中央或是擋在門口旁邊，最好有燈光，才能夠增加氣氛，不會顯得黯淡無光。

主臥室梳妝台、衣櫃的動線若不流暢，也會影響夫妻感情。圖／Unsplash

至於衣櫃，房間較小者就不要用大衣櫃，才不會阻礙氣場流動，床頭也不能跟衣櫃太近，否則會形成壓迫，心情大受影響，造成夫妻關係緊張；若房間較太，就要用大一點的衣櫃，才不會顯得冷冷清清，失去溫暖的感覺。

主臥房地雷6.裝飾不恰當 易有婚外情

因為裝飾具有潛移默化的效果，所以別小看主臥房的裝飾，也會對夫妻感情具有相當程度的影響。陳哲毅老師建議，主臥室可以擺放山水畫、花卉畫，或是送子圖，能增加感情和睦，夫妻更加恩愛。

但若是擺設裸女圖、性感女性的玩偶或假塑膠花等等，都容易引起偏桃花、不正當的爛桃花，引發婚外情，造成夫妻失和、家庭破裂。

主臥張貼美女圖或擺塑膠花，容易引來爛桃花。圖／Unsplash

另外陳哲毅老師提醒，像是佛像、聖像，或是毒蛇猛獸的圖畫、雕塑，也都不適合放在主臥房，會破壞夫妻感情，產生冷漠、蕭瑟的磁場，或出現暴躁、煩悶的情況，導致夫妻漸行漸遠，不然就是有家暴問題。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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