魚缸擺「這裡」 才能讓你錢滾錢！

相信除了開運商品，許多人的家中都會買魚缸養魚來改善自家的風水，但是魚缸到底要怎麼擺放才會提升家中的財運呢？旺好運風水命理老師楊尚義表示，魚缸擺放，不僅能美化家中擺設又能達到招財之效，是最簡單的風水開運法之一。

魚的總數需吉數 搭配五行可讓財源不絕

根據數字易經，吉數可以選擇1、7、9這三個數字，並搭配五行顏色的魚（如：金生水）就可以選擇金色和黑色的魚，數量則以1、7、9為主。

魚缸裡的魚數建議吉數為1.7.9條 搭配五行顏色，有生財之意。圖／Shutterstock、旺好運提供

五行與色彩的關係 木：綠色、青綠、深綠、藍綠

火：紅色、暗紅、朱紅、紫紅、紫色

土：黃色、土黃、褐色、咖啡色

金：白色、金色

水：黑色、深灰、藍色、藍黑

魚缸擺對財位 可助生財一臂之力

魚缸擺在門口的斜對角45°位置，水代表財，可提升居住者的財運。

魚缸背景可以使用水色背景 (如：海洋背景)，同樣能夠提升財運。 圖／楊尚義老師

魚缸的禁忌

魚缸正對廚房 飲食健康連帶受影響

魚缸不要正對廚房爐灶，因為兩者「水火不容」，會有損屋主健康；另外魚缸千萬不要離廚房太近，以免油煙影響魚缸水質。

魚缸避免靠近廚房，因為水火不容，易影響居住者的健康。圖／Shutterstock、旺好運提供

魚缸放置處過亮或過暗 魚壽命只減不增

魚缸擺放地點不可過亮、也不可過暗，盡量選擇陰涼處，魚的健康及壽命才能延長。

魚缸放置處必須是陰涼處，否則影響魚的壽命。圖／Shutterstock、旺好運提供

魚缸內魚死亡 替屋主擋煞？！

楊尚義老師提到家中飼養的魚不幸死亡，若是在正常飼養狀況下，是為屋主擋煞；此時，將死亡的魚替換新的魚來補充即可，但考量數量及顏色要有講究，所以替換的魚要和先前的一樣是最好。

魚也會為屋主擋煞，死亡的魚要立即撈起並替換新的魚。圖／Shutterstock、旺好運提供

延伸閱讀

開運植物這樣擺 事業財運通通來

房子格局缺角非小事 影響家人健康莫忽視！

疫情非常時期 增加抵抗力爐灶風水這樣改