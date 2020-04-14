開運植物這樣擺 事業財運通通來

今年受到新冠疫情影響，很多行業都受到很大的衝擊，不論老闆或員工都覺得前景未卜，人在茫然時特別對開運有所需求。有些人會利用開運物強化自身運氣，旺好運風水老師楊尚義提醒，植物也有開運化煞的功能，例如開運竹、發財樹，都是簡易又能開運的好選擇，現在楊尚義老師就來告訴大家開運植物怎樣擺放最有效以及有哪些禁忌要特別注意。

開運植物居家擺設要點

植物擺在財位處 開運生財最有效

楊尚義老師建議，開運植物擺放在大門入門處45度角財位最佳，不但適用於公司，也適合用於自宅。

開運植物擺放在公司或自宅的財位，可以增加主人的財氣。圖／Shutterstock、旺好運提供

客廳擺設發財樹 招財進寶好運到

在客廳放「發財樹」能夠聚財、招財，寓意為「招財進寶」；發財樹喜陰，光照需求度少，一天照上半日，就能維持在健康狀態。

書房擺開運植物 事業運勢大提升

另外，可將開運植物放置書房增添綠意，有利於主人事業運提升，但楊尚義老師提醒，書房裡切記不要擺放乾燥花或枯木。

書房可以擺設植物，有助於提升主人的事業運。 圖／Shutterstock、旺好運提供

開運植物擺放禁忌

黑色植物易招陰 綠色系植物為首選

家中或辦公室擺設的植物要盡量以綠色系明亮朝氣為主，像發財樹，開運竹等都是不錯的選擇，可以招財、避小人、增加人緣，一定要避免擺放黑色或奇怪樣貌的植物。

室內避免暗色系深色的植物，並以綠色系明亮朝氣的植物做擺設。圖／Shutterstock、旺好運提供

過多植物擺室內 陰氣過剩損家運

植物多半還是屬陰，就算要開運，也不適合在辦公室或居家擺放過多植物盆栽，否則容易陰氣過剩，且室內擺放植物前一定要先繫上紅絲帶去陰。

室內不能擺放過多的植物，否則可能陰氣過剩。 圖／Shutterstock、旺好運提供

發財樹擺高位 生財困難遙遙無期

發財樹擺放的位置不可太高，擺放太高財運不會更勝一籌，反而是遙不可及。

植物擺放過高，財氣反而不來。 圖／Shutterstock、旺好運提供

開運植物擺樑下 財氣被壓無擴張

開運植物擺在樑下，財氣容易被壓制無法擴展，樑下若要擺放植物，可以選擇帶刺植物，像仙人掌等都具有擋煞驅邪的作用。

仙人掌等有刺植物可以擺在樑下，都具有擋煞驅邪的作用。 圖／Shutterstock、旺好運提供

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