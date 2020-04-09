疫情非常時期 增加抵抗力爐灶風水這樣改

根據風水學來說，廚房代表家裡的財庫與健康。廚房爐灶的風水布局不好除了招來家宅不寧、財運受損更會影響身心健康狀況，旺好運楊登嵙老師提出居家爐灶的布置擺設，教大家如何旺財又能提升身體的抵抗力來面對目前新冠肺炎的嚴峻現況。

楊登嵙老師提到爐灶的擺放應「壓煞向旺」，就是爐灶要壓在女主人命卦的四大凶方，方向宜向著女主人命卦的四大吉方。

將爐灶壓在四大凶方起到壓煞的作用，而開關向著四大吉方，爐灶在燃燒的時候能夠吸收來自吉方的旺氣，從而達到生旺的作用。

想要達到「壓煞向旺」的目的，可以根據【東西四命方位對照表】(圖一)，將爐灶安放在四大凶方的任何一方，灶口向著四大吉方即可。針對本次新冠肺炎情旺好運風水命學楊登嵙老師建議，可以將爐灶口向著天醫方，能加快病人身體的康復，身體強壯。

【東西四命方位對照表】(圖一)

楊登嵙老師指出「天醫方」象徵身體健康，人丁興旺、事業平穩、財運亨通。若希望病人早日痊癒，可以好好利用「壓煞向旺」的原理，將家中的爐灶向著天醫方，並在爐灶上煎藥、煮飯、燒開水，讓病人吃著爐灶上的東西，身體便會好得更快。

在向著女主人天醫方的爐灶上煮飯，會讓病人身體身體康復的更快。圖／Shutterstock、旺好運提供

倘若無法實現將爐灶壓在四大凶方上，也一定要讓灶口向著天醫方，這樣才能吸收天醫方的旺氣，幫助病人早日康復。楊登嵙老師指出可以透過【天醫方速查表】(圖二)判斷方位，讓病人或是抵抗力差的人睡在屬於他們的「天醫方」，也是可以讓他們早日恢復元氣方法。

讓病人睡在他們專屬的「天醫方」，可以提升他們的健康運勢。圖／Shutterstock、旺好運提供

【天醫方速查表】(圖二)

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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