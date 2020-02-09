失眠頭痛睡不好 床位方向選定很重要

臥室最基本的就是床鋪，床鋪在我們生活中占著重要的地位，因為一天有三分之一的時間便是在床上度過，舒適的床鋪能帶給我們優質的睡眠，養足精神迎向每個明天，相對整體運勢也會大幅提升。因此，旺好運風水命理平台楊登嵙老師，要來告訴大家如何擺設完美的床鋪風水，讓我們擁有一覺到天亮的好睡眠。

一張床鋪的高度宜低於70公分，並以「文公尺」上的吉祥紅字為準，另外床鋪下要能通風，因為床底下若堆放過多雜物，睡床上的人容易腰酸背痛；若是孕婦睡在床底塞滿雜物的床上，會帶來不安的磁場，恐怕會間接影響到胎兒的發育。

在同一個家裡，家人臥室若各自睡在不同的位置和方向，睡眠狀況及起床後的精神狀況絕對不同，楊登嵙老師說，睡在適合自己的方位上，比較容易能入睡，且睡醒後精神奕奕；若睡在不適合自己的方位上，我們有可能做夢連連、睡不著，甚至經常病痛纏身、藥物不斷、導致運勢低落等等。

楊登嵙老師表示，要找出適合自己睡覺的方位，可依照《周易》的「伏位方」(吉利方位)及八字來調整磁場，改善睡眠品質，同步解決健康、子嗣、感情、事業等各種問題，讓心情更平適。

床鋪擺設位置眉角

在設置床鋪時，除應考慮床的高度、床鋪下不能塞東西以及適合自己的方位外，還要注意以下風水細節，就是床千萬不要對著門，這是風水上對沖的大忌，還有床頭也忌諱有窗，否則睡在此床的人，會不喜歡留在家裡，且心頭較不定。楊登嵙老師表示，最好的床鋪安置方位和方向，要依《周易》所區分出的個人命卦及八字的喜用來調整佈置。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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