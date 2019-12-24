廚房這樣佈局恐阻財？！健康財運通通守不住！

不良佈局01. 廚房與前後大門相對

爐灶煮健康也煮財，廚房爐灶影響的會是家人的健康與財運，如果大門進直通後門，則屬一種「穿堂煞」，大門納進來的氣會直接從後門跑掉。若中間還設有廚房，從大門就可直接看到廚房的爐火，在風水上「財」也直接被看光光，不僅錢財流不住進不來、健康也會亮紅燈。

◎ 改善方法：

將前大門或後門移位。 前後大門之間用屏風擋住。

不良佈局02. 廚房門正對著浴廁門

廚房的進出門正對著浴廁的進出門。燃燒煮飯需要氧氣，但是面對廚房的卻是浴廁門的話，浴廁直接衝向爐灶，對健康不利，燃燒煮飯會直接吸納晦氣、長期下來，對肝、胃以及消化系統跟血液循環都不好，在風水上，廚房門正對著浴廁門也會影響到財運，導致接連破財。

◎改善方法：

廚房門及浴廁門各加裝門簾，並隨時將門關上。 廚房設除油煙機外，還要加裝排風扇、不要讓衛浴臭氣停留在廚房。 浴廁內加裝排風扇、將廁所穢氣排出。

不良佈局03. 廚房旁就是臥室

廚房的進出門旁若剛好是臥室的門口，容易引發血液循環及腦神經衰弱等問題，因為爐灶是有火的地方，磁場是屬火；如果是頭隔牆就靠著爐灶，對健康會有更嚴重的影響，由於爐灶溫度不穩，風水學上容易導致病痛不斷，睡眠品質降低，腦部的磁場容易受影響。床頭靠冰箱，也是同樣的道理。

◎ 改善方法：

廚房門及臥室門各加裝門簾。 廚房門隨時將門關上。 將床頭轉向遠離廚房方向。

不良佈局04. 廚房門對臥室門

廚房的進出門若正對著臥室的進出門，廚房內的油煙、熱氣，會直沖臥室。且房門對鍋口，廚房被看光光，風水學上說這樣的格局錢財難入手，容易被阻財，除此之外，廚房內的油煙直沖臥室，也會影響心血管健康以及睡眠品質，導致運勢低落、藥物不斷。

◎ 改善方法：

廚房門及臥室門各加裝門簾，並隨時將門關上。 廚房裝設除油煙機外，還要加裝排風扇。 臥室內加裝屏風。

不良佈局05. 在廚房內用餐

瓦斯爐是廚房內主要烹調食物的區域，餐廳與廚房若是在同一個空間，一旦瓦斯爐的排油煙機效果不好，無法將油煙排出時，長期下來，在廚房裡用餐的人將吸入大量油煙，並影響健康導致消化及呼吸系統出問題。

◎ 改善方法：

將餐廳與廚房隔在不同空間。 廚房除裝設排油煙機外，還要加裝排風扇。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

>>文章來源：旺好運頻道提供

延伸閱讀

爐灶的14種不良佈局 改善方式大解密

「立冬」將至 年末開運就看食衣住行

這些運勢下坡的風水徵兆 你中了幾個？