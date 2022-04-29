香尼歐攜手商米 打造智能商業理想空間新里碑

長期關注室內設計產業的香尼歐整合行銷，首度聯手物聯網科技創新品牌「商米」共同策畫，邀請中華創意設計協會、大麥網路與高鉅科技協辦，日前聯手為室內設計師展出「智能商業空間解決方案」系列活動，大幅提升服務面的數位智能競爭優勢，受到熱烈回響。

室內設計師齊聚商米之家，探討商業空間結合智能設備的建設方式。圖／香尼歐整合行銷提供

香尼歐整合行銷執行長洪敬富表示，商業空間案型多元化，因此設計公司進行空間規畫時，面對不同產業的經營模式，針對門市前台、後場進行各項智能設備的結合，能在空間規畫流程裏作最有效益的運用。

商米將智能商用設備與自研安卓商用OS 操作系統、商用App Store 結合，向各行業線下門店提供以智能商用硬體為載體的軟硬一體的數位化門店解決方案，推動商業領域數位化基礎設施建設與普及，實現線上線下經濟一體化。

上海商米科技（SUNMI）台灣營運總監李佳純指出，為因應無接觸經濟普及化，線下商店開始串聯線上線下一體化營運，包括電商、到家及到店服務，打造自媒體聲量以鎖定目標消費族群。

科技本質是為了提升商業效率，商米秉持著「利他」才能共贏品牌經營理念，打造數位化終端設備支援自助收銀、行動支付等功能，協助商店優化收銀環節，並提供聚合支付、會員營銷、供應鏈管理等為一體的綜合解決方案，協助商店數位化轉型。未來期望能與更多同業與合作夥伴達成合作共識，共同推展數字經濟腳步，實現商業4.0新里碑。

商米以to C消費空間場域，展示to B商業應用，充份表達線下商業場景的數位化營業模式。圖／香尼歐整合行銷提供

大麥網路執行長周鼎軒表示，後疫情時代來臨，餐飲市場消費型態徹底改變，美食外送平台高抽成與數位經營能力，皆為餐飲業面臨的重要挑戰。運用雲端POS收銀系統且結合LINE官方帳號提供線上訂餐，能有效幫助店家同時經營線上線下銷售管道，提升營運量能，並可查詢相關營業數據，隨時因應大環境變化，調整經營方式衝刺業績。

高鉅科技創辦人陳柏江說明，第四方支付採用整合多種付款方式串聯電子發票的一站式服務，避免消費者因支付工具不完整產生跑單，更解決商店營運上各種不同支付工具資料整合的困難，此種聚合支付模式可廣泛應用於不同交易場景，包括外送服務、飯店訂房等，協助商家收款即時並提供完善的專業服務。

近年來新時代潮流興起，室內設計產業與時代趨勢密不可分，香尼歐觀察到設計師對相關資源的需求，近年亦積極與各相關領域龍頭企業合作，舉辦建材及設備領域資訊的主題活動，定期安排設計師前往參訪，建立設計師與產業聯繫的橋樑。