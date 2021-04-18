花500萬找來路不明設計師裝潢 結局超慘

「老陳(化名)計畫將透天一樓裝潢成店面，於是上網找了來路不明的設計師，在沒簽約下就付了近500萬元，設計師隨便找了粗工開挖一樓地面修建化糞池，施工前卻沒有先研究建築結構，沒想到連日大雨，房子居然傾斜，一查之下才發現，透天基礎只有1.5米卻挖了2米深，設計師的訊息開始已讀不回……。」

社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)創會理事長吳翃毅說著幾年前發生在南部的一個真實案例，屋主和設計師在沒有安全保障下開啟了一項高風險的裝修服務，最後結局慘不忍睹。

吳翃毅接著描述，這位屋主好不容易聯繫上了設計師，設計師說有辦法把房子「喬」回來，已付大筆費用的屋主只能選擇相信，最後房子傾斜撞到鄰房，還告上了法院，法官同情屋主遭遇，請他找相關單位鑑定，於是花了快200萬鑑定費，被認定是危樓須立即拆除，拆除費用也要130萬，賠償鄰居140萬，「該案去年4月已拆除，按照新的建築法也蓋不回原本的房子，最後只好將土地賣了。」

根據住保會統計，105年起每年皆超過1000件的法律諮詢、申訴、調處、鑑定案件，且連年增加，109年更來到1601件。「浮上檯面的都只是冰山一角，實際上住宅買賣、裝潢糾紛遠遠超乎想像。」吳翃毅表示，每一案件皆是複合式的糾紛，沒有簽約沒有估價單、有估價單寫不清楚、設計圖有畫估價單沒寫而追加預算的、數量故意浮報的，或是完工品質差，甚至故意做成違章恐嚇追加預算的，每一項都屢見不顯。

很多人問，不找設計師會不會省下更多錢？吳翃毅回應，以他的經驗是不會，而且不找反而更糟糕。「一個2層樓的房子修繕，為了省預算直接找工班，沒想到本來是因為漏水而修繕，後來對於出來成果不滿意又打掉重做，結果又受鄰居恐嚇要檢舉違建，敦親睦鄰幫鄰居修繕，預算一路從500萬追加到700萬。」

吳翃毅說，每年都有一堆奇怪的案件，追溯問題的源頭，就是出在消費者沒有找到好業者，如果一開始能嚴格篩選出好業者服務消費者，就能降低糾紛件數。

「住保履約」4大保障 一種情況下屋主現賺100萬裝潢金

住在新北市中和的屋主張碧玲，去年希望將住了23年的房子重新裝潢，在網路上找到了「住保履約」設計師程于純，室內空間20坪，原預算將近150萬，花了2.5個月，順利於去年12月中完成裝潢，張碧玲一家開心入住，還和設計師程于純成為好朋友。

「我的表妹十幾年前在網路上找了一位設計師，當初以為評價很高，所以付了20~30萬，結果設計師什麼都沒做，跟廢墟一樣，我也很擔心找到裝潢蟑螂，害怕類似經驗發生在自己身上。」張碧玲坦言，以前從不知道有「住保履約」制度，所以在網路上貨比三家，直到找上坤儀室內裝修設計有限公司的設計師程于純。

「住保履約」是社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)為降低住宅裝潢糾紛所推行的第三方信託履約保證制度，從109年推廣至今，已有超過1億元以上的金額參與「住保履約」，不過比起每年國人從事裝修的總額，仍算少數。為推廣普及，前年起，更透過住宅產業職能提升輔導計畫，由趣味家平台輔導住保專屬的室內設計師，共同推出「住保履約」4大項安心保障：一、100%履約，二、履約費用設計師買單，三、糾紛範圍趣味家買單，四、扶植宣導不收媒合費。

「住保履約」與一般合約不同的是，裝潢費不會直接進入設計師的銀行戶頭，而是匯到信託帳戶，每階段驗收完成才會撥款給設計師，以避免坊間不少「收了錢就擺爛」的糾紛案件。

以張碧玲總額147萬裝潢預算為例，全工程分四期施作和繳款。張碧玲說，每一期裝潢施作前住戶先撥款給銀行，設計師執行工程，做完後住戶確認簽名後上傳給住保會，住保會再通知銀行撥款給設計師，每一個循環重複以上動作。

程于純補充說，金額越大筆分期數越多，如150萬以內分四階段，800萬就分八階段請款，對消費者最有保障。

關於住保的專屬合約，也特別修改的淺顯易懂。住保會理事長吳翃毅說，「住保合約將一般民眾看不懂的法律用語變成白話文，罰責也寫得很詳細，內容精簡卻更有保障，當甲乙方都簽名才會付款，如果是與住保設計師合作，1%的履約費用將由設計師買單，消費者無須負擔多餘支出。」

有趣的是，此次合作，張碧玲以前也不知道有「住保履約」的制度，是找到設計師後，設計師主動提起才上網了解。吳翃毅解釋，身為住保設計師，當消費者詢問服務時，必須主動告知要採「住保履約」，不然會被罰100萬元，消費者也可以檢舉，而這100萬的罰款，就變成屋主的裝潢獎金。

(中時新聞網/CTWANT)

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