小資美宅 省錢裝修6大招

年末年初正是許多民眾改造居家，計畫買房裝修的關鍵時刻，隨著新的一年到來，你是否也在著手著擁有自己的專屬新房，或是讓自家煥然一新的美好目標呢？最近小編剛好和朋友J(化名)聊到了小資裝修的話題，J是一位從事媒體業約5年的小主管，近期正好購置了一處小坪數新房，準備進行設計裝修，然而預算有限的他卻十分擔心無法打造如預期般的好設計。面對現今小資當道，如何把錢花在對的地方，利用有限預算打造舒適好宅，便是一項大學問！今天小編就要和大家分享幾個顧好荷包的省預算裝修妙招/心法，讓小資成家夢想成真！

小資裝修心法1：以系統櫃取代木作，收納、美型、預算一次滿足！

收納機能對於居家生活來說一向是十分重要的，若是希望在有效控制預算的同時，又能達成完備的收納空間，不妨利用建材界最得力的助手－系統板材與系統櫃作為裝潢首選，取代成本較高的木工訂做，不但能省下不少預算與施工時間，若是設計規劃得宜，還可另帶美型效果，加上其本身十分彈性的收納機能，更能為空間創造更多可能。

小資裝修心法2：以輕隔間取代實體隔牆，省時省力達到空間效果！

如果對於新購入的房子不夠滿意想要變動格局或隔間，可能得經過重新打牆、修補、泥作等工程，勢必會增加不少工程預算與時間，作為小資一族，或許可以考慮在不這麼注重防水、隔音的區域，選擇以輕隔間取代，能夠有效減少花費，也能在不同的輕隔間材質下達成各異的效果。此外也可利用櫃體或玻璃拉門代替實體隔牆進行簡單分界，更能達到多元的空間活用。

小資裝修心法3：天花不封板，居家更有個性風味！

隨著近年工業感居家的盛行，帶有個性的裸裎天花越來越受到大家的歡迎，再加上天花板包覆工程也需要一筆費用，若希望每一分錢都能花在刀口上，或許可以選擇盡可能減少天花板的施作工程，利用局部裝修搭配軌道燈的設置或是簡單的粉刷，就能擁有十分驚喜的空間效果！

小資裝修心法4：摒除多餘裝飾，單純化的牆面設計

為了顯現居家的大器、高雅風範，不少人十分注重電視主牆或沙發背牆的設計，會選擇利用大理石、文化石、原木或線板等石材來設計，但牆面作為室內面積較大的區域，在裝修花費下也是不容小覷！作為小資裝修者，建議可以選用繽紛的油漆彩牆、掛畫或是仿石紋、木紋及其他特色的壁紙妝點牆面，注入空間的風格活力。

轉載自設計王，（圖片來源/域建設計）

小資裝修心法5：選對地板材質精省預算

地板選擇多元，排除實木地板、石英磚、大理石等價格較高昂的質材，改以超耐磨木地板、PVC塑膠地板等較平價的選擇鋪設地坪，同樣能創造溫潤舒心的居家氛圍。

小資裝修心法6：運用活動式家具、多功能家具，創造小資好宅高機動性

想要在小資中為新家添上豐富的陳設與機能，除了保留原有家具，利用舊有元素加以改造，讓生活空間煥然新生，也可選購活動式家具與多功能的家具，如：可變形的沙發床、移動式床架，又或是像多功能雙層床組這樣的組合家具，讓單一物件擁有複合機能，除了能爭取更多彈性空間外，也能省下更多預算！

看完以上省預算裝修妙招，各位小資族有沒有覺得室內設計並沒有離你很遠呢？除了在裝修費用有限的情況下，善用手邊資源做好規劃，若是能找到一個適合的設計師幫你出謀劃策，更能完美成就小資美宅的夢想。

Source from 知域設計、辰林設計、六木設計、域建設計、漢瑪設計 撰文編輯｜Yun

圖片來源｜知域設計、辰林設計、六木設計、域建設計

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