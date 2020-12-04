夢幻馬卡龍 甜而不膩 單身小居風

每個女生心目中都有一個夢幻的童話家居，但總是對裝修無從入手。本次位於香港的案例可說是給予少女們一支強心針，原來依靠簡單設計也能輕鬆打造屬於自己的糖果屋！本案業主是一位女士，10年前曾找工程師Jeffrey的爸爸裝修此宅，10年後的今天交給了Jeffrey再次接手翻新，成就別具傳承意義的理想宅邸。

【案件基本資料】

座落地點：香港

格局坪數：實用508呎（約14坪） / 兩房一廳

居住人數：1位成人

本次業主希能把家居設計得更年輕更特別，加之其特別喜愛低飽和度的馬卡龍色系，因此整體以顏色為設計重心，運用淡雅柔和色調輕譜一室，完美地將少女的夢幻和女人的柔美融為一體，打造優雅減齡的微甜居家。

客廳設計：清爽洋氣氛圍 珍藏壁畫特色牆

客廳以薄荷綠色為牆面色調，清爽洋溢，加上以白色木條排列而成的牆裙，有如舊時美國電影中海邊小屋外常見的白圍欄，同樣可增加室內的清新感，置身其中仿彿能感受到陣陣海風。業主喜歡搜羅各種少女風的作品，客廳擺放一幅的可愛小鹿壁畫作為特色端景，當主人於開放式工作室工作時，抬頭便能觀賞到自己心愛的收藏，感受療癒力量。玄關訂製的粉藍色C字櫃內藏心思，除了作為玄關屏風位之外，由於戶主有養寵物，Jeffrey便將C字櫃加設黑鐵架升離地面，透光之餘又能防止寵物便溺所帶來清潔的不便。

客廳設計：清爽洋氣氛圍 珍藏壁畫特色牆

客廳以薄荷綠色為牆面色調，清爽洋溢，加上以白色木條排列而成的牆裙，有如舊時美國電影中海邊小屋外常見的白圍欄，同樣可增加室內的清新感，置身其中仿彿能感受到陣陣海風。業主喜歡搜羅各種少女風的作品，客廳擺放一幅的可愛小鹿壁畫作為特色端景，當主人於開放式工作室工作時，抬頭便能觀賞到自己心愛的收藏，感受療癒力量。玄關訂製的粉藍色C字櫃內藏心思，除了作為玄關屏風位之外，由於戶主有養寵物，Jeffrey便將C字櫃加設黑鐵架升離地面，透光之餘又能防止寵物便溺所帶來清潔的不便。

浴室設計：黑色滑軌配殼倉吊門 六角花磚帶出現代甜美

廁所普遍以掩門來隔音隔味，但由於業主一人居住，設計者便選用有懷舊風格的粉紅色殼倉吊門，配搭上黑色滑軌，兼容甜美與個性。內部則採用相對現代甜美為詮釋，選擇十多種不重覆的六角磚，鋪敘於全域立面，各異的紋理突出整體純色空間樸實又青春的細膩層次。

臥房設計：英式鄉村碎花牆紙 夢幻白梯臥眠區

主臥除於牆身貼上英式鄉村風格愛用的碎花牆紙之外，由於單位樓底有10米之高，所以Jeffrey利用近期相當流行的深色木地台作儲物空間，再加設白色樓梯，把床安排在上層，下層規劃足量收納空間，美觀機能一次到位，成就主人的理想生活。

廚房設計：型格而不失可愛 設備細節中盡見心思

廚房是Jeffrey最滿意的設計，這裡的配色與客廳的粉嫩調性截然不同，使用了黑白灰等代表型格的顏色作為櫃面顏色，配上歐洲古典風味的凹凸花線門和特色櫃門手把，打造個性又不失可愛活潑的精彩空間。為了令廚房不沉悶，牆身用義大利造的手工磚花式拼貼，同時選用了特色Hello Kitty嵌入式平面爐，粉紅色在黑白灰中更顯可愛跳脫。

Source from 裝修佬、三行設計工程有限公司

文字/ 圖片 來源｜香港裝修佬

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文章來源： 出自《設計王 》

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