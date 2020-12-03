品味生活養成 從居家空間開始

美感的養成，累積自生活點點滴滴，家的空間輪廓，更在無形中影響家庭成員的習慣與喜好，本案屋主為了讓三個小孩擁有良好的成長環境，在開始與設計師規劃整體風格時，遂以建構豐富多元生活層次為出發點，期望在每日的生活情境中寓教於樂，逐漸培養絕佳的品味與藝術涵養。

簡約精緻的品味格調

屋主十分重視小孩的成長，也相信家庭環境自小能建立起孩童良好的生活習慣。本案在期初與設計師洽談時，遂以三個小孩的未來發展加以規劃，不論是客廳寬敞開闊的空間尺度、沙發後的書牆設計，抑或是練習才藝的多功能室，皆以家中三位小成員的學習發展為出發點，全方位培養他們對閱讀的興趣及多元的才藝。開放式的客餐廳配置，降低了場域隔閡，帶來更為寬敞的公共空間尺度，而設計師為了避免烹飪時油煙瀰漫整室，選擇在廚房與餐廳之間以玻璃拉門作為劃分，一方面有效阻擋油煙味的逸散，同時亦形塑開闊通透的視覺感受。公領域也因大理石牆面、木格柵及鐵件的交錯使用，拼接出獨特的美感、創造充滿特色的書牆及展示櫃。延續公領域所呈現的優雅華美調性，私領域同樣以明亮的色調、簡潔俐落的線條設計，加上細膩的材質語彙，圍塑出靜謐的舒眠環境，而兩間兒童房個別開闢的主題牆，分別以粉藍、粉紅色烘托出活潑快樂的氣息。

轉載自設計王

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撰文編輯｜Shelley

圖片來源｜成舍設計 敦北公司

文章來源： 出自《2020 設計精選 》

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