袁世賢|讓問題成為創作 跨時、空、文化設計出精神上的烏托邦

法國雕塑大師奧古斯特．羅丹（Auguste Rodin）曾言：「這個世界不是缺少美，而是缺少發現美的眼睛。」而呈境設計袁世賢總監，不僅以深厚的設計實力，透過色彩學、材質搭配、社會心理學等諸多層次，屢屢創造出富於情感的空間作品，成為國際各大獎項的常勝軍；更以一雙慧眼，洞見新時代的大趨勢，同時從感性與感受層面，帶領大眾重新發現生活之美。2020年2月德國IF大獎頒布了獲獎名單，呈境設計一連拿下「住宅」與「商空」兩項大獎，在兩個屬性全然不同的領域中，袁世賢總監皆能游刃有餘地，以去蕪存菁的設計筆觸，體現空間獨特價值。

空間設計如電影，體現烏托邦的精神

這讓人十分好奇，究竟在他的設計光譜裡，有著什麼樣的魔力？能不被風格、形式、潮流所限制，憑藉自己的思想、跟隨自己的節奏，以一種更加敘事化和藝術化的視覺方式，創造新的空間意識。袁世賢總監表示：「空間設計就如同一部電影一樣，每一個精心規劃的細節巧思，都是整個故事的情節設定。我們以理性縝密的邏輯思考，建構空間秩序，並藉由使用經驗的『差異性』，打造精神層面的烏托邦，讓人在甫入空間的霎那，立即轉換心境，觸動深層的情緒反應，藉此願意在此停留、駐足，享受當下的美好。」

從旅遊中精進，催化風格的多元性

設計思維傾向於眼前框架中的事物，往往被已知的現況所侷限，讓人難以宏觀全局、跨越現實與理想之間的鴻溝。談及如何突破僵局，解決設計過程中所遇到的困難，袁世賢總監以從容自信的語氣說道：「設計的根本就是解決問題，而我把所有的『問題』，都當成是一種『挑戰』。當我陷入膠著、沒有想法的時候，我靠旅行來擴充我的靈感，透過體驗各種旅宿空間、博物館、美術館、餐飲空間等，讓感官再次感受多元變化，藉此來增長自己視野的寬度，以及豐富設計的厚度，這也是讓設計持續進步的方法。

人生就是要不停的抽離與置放，才能改變思維締造新高度。」即使如今已有亮眼的成績，袁世賢總監依然秉持精益求精的態度，任何一個細節都不容妥協，然而問起最喜歡哪個國家？他卻對充滿浪漫情調的義大利、法國和峇厘島情有獨鍾，「這些國家留有難能可貴的歷史痕跡，經歲月淬鍊過的原生之美，令我深深著迷。」有鑑於此，袁世賢總監在著手設計台南煙波大飯店的餐酒館時，解構了時間、空間、社會的三元組合，將置身歐洲旅行，走進拱形迴廊，看見光線順應拱面曲線灑落在石板地面、鮮艷小黃花及古老城牆上的清翠綠葉等種種出國時的記憶與感受，重現於餐廳之中。







設計的根本，乃自於生活經驗的累積

有別於在商業空間戲劇性的張力表現，呈境設計的住宅設計卻散發著沉著閒雅的魅力。除了顧及業主對居住的機能需求之外，袁世賢總監更透過材質、線條、色彩的演繹，以及家具軟件的挑選與陳設，將自身的美學素養挹注其中，為此賦予精神上的雋永價值。尤以「光影」的流動，是袁世賢總監最在意的設計環節，他運用穿透性的手法，讓自然光與人造光在空間中交織流轉，以一種曖昧的關係，模糊生硬的空間邊界，讓居住者的心緒意念在此沉澱下來，享有「家」帶來的歸屬感。總是把「工作融於生活」的袁世賢總監，語意深長地說道：「一切的設計根本在於生活經驗的累積，這並不是一蹴可幾，而是長年累月的豐富成果。」





透過參與國際賽事，洞見國際趨勢

最後，提及榮獲德國IF大獎的心得，袁世賢總監表示：「有如風向球的國際大賽，從每年的得獎主的作品中，無形間引領著全球的設計趨向。我們透過對比賽的投入，從中學習並調整對設計看法，我想這是訓練自己，讓風格更加多元的一種方式。此外，經由參與不同國家舉辦的賽事，也讓我思考起國際走向與地域文化之間的關係，藉機了解國際情勢。」當然，這次能榮獲兩項德國IF大獎的肯定實屬不易，從袁世賢總監的笑顏裡，便能感受到他雀躍開心的神情，與此同時，我們也再次從他的空間作品中，看見更多層次的空間思維與無限想像。

撰文編輯｜陳寬茵

圖片提供｜呈境設計 / Source from 呈境設計

文章來源：設計王

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