以灰白兩色勾勒外 創造藝術與專業商空

以灰白兩色勾勒外藝廊、內辦公室的靈感商空

同時跨足室內設計與藝術範疇，米氏設計善於將藝術永恆而深刻之美，透過設計巧妙無痕地融入生活。在這個座落於大安區的空間裡，米氏設計將外部空間化為藝術事業體FOMO藝廊的展場，內部空間則以暗門和隔牆劃分，做為設計師與藝廊工作人員平日的辦公室空間。透過明朗無雜的外部展廳，與辦公室別有洞天、如同幽室秘境的設計，將美學有形無形的烘托於室，為飄渺的虛空編寫生命力與價值。

外顯的藝廊和內斂的辦公室

簡單、大方、現代且透明，是FOMO以藝術品為主角的空間設定。整面的玻璃窗讓FOMO對著社區展開自己，不管是戶外的自然採光或是路人的目光都能恣意遊淌、直接進入。少了高調的招牌，取而代之的不鏽鋼結構與烙印入口地面的FOMO字樣，有力且富含細節的設計，讓潔白純灰的品牌印象，在寧和翠綠的巷弄中自然演繹。

推開藏於展廳牆面的白色暗門，內部的辦公室空間一轉外部淨白的視覺中、帶有點反光亮面的未來感，以低調卻充裕的室內照明計畫，勾勒雲淺悠灰的朦朧氛圍。此處的立面，全以灰色特殊塗料拉整彷彿一體成型的視覺，並以特殊的玉砂玻璃，圍塑主管辦公室透亮卻隱蔽不顯的隔牆。透過霧面與反光面、空間明度的落差，創造內外差異，讓不管是客戶、業主或員工，在進入時都彷彿誤入雲竇仙境的般的特殊，並在別有洞天的美學空間裡開啟每天的工作。

【撰文編輯｜Christine 圖片來源｜米氏生活 OD Studio】

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

搖滾迷必看！一窺嗆辣紅椒主唱的好萊塢豪宅

不到 5 坪超迷你小窩 也能善用素材打造清新綠意宅

品味日式優雅木質感 神奈川 23 坪極簡風水泥住宅