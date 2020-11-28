「減法設計」療癒日系宅的侘寂之美！

想要打造慵懶療癒的生活空間？ 不妨利用清淺的色系與減法美學，讓住家充滿開闊放鬆感！正如竹北此處75坪的寬敞宅邸，在極簡室內設計的巧思擘劃下，摒除一般人對大宅抱有的奢華印象，藉由團隊擅長的「減法」設計，以單純明朗的視覺構圖及簡單的設計語彙，透過溫潤柔和的色調結合大量的留白設計，空間的布局、動線舒適流暢，延伸出開闊的場域景深，讓人於和諧的比例與尺度間，淨空生活的一切雜念，演繹如簡約日式宅般令人嚮往的清新侘寂美學。

自然簡約機能美學 譜寫愜意日常

此案座落遠離喧囂的住宅區靜巷，且擁有遠觀群山環繞的無價景觀，設計者因而於客廳設置大面落地窗，為室內勾勒一幅偌大窗景，飽覽變化萬千的視野。因應內外場景的自然對話，室內輔借擅長的溫潤木質及白、灰配色呈現整體氛圍，在簡化的美學間兼顧機能，成就理想居家樣貌。自入門起始，直向與橫向開展的二道軸線，以簡潔律動的語彙串起空間的一致性。落塵區樸素沉靜的地磚與木質格柵劃分餐廳與玄關，單純的線條立面內隱藏充足收納機能，而實木餐桌椅上方輔以輕盈造型吊燈點綴，融入天然石材檯面，營造現代優雅質感。客廳素淨的電視牆採特殊塗料施工，紋理自然簡約，櫃體結合展示及機櫃功能，共構空間視覺端景。訂製的彈性沙發讓空間可依需求靈活變化，後方配置書桌，便於屋主日常的辦公與休閒，隨處皆能享受寧靜愜意的生活。

敞朗私域 體現有品生活

沿走道轉入私領域，四房雙主臥配置，為居者適得其所的慵懶舒心再添一筆。在適當的比例配置下，主臥完美劃分臥眠區與更衣室，並延續公領域輕柔色調，以大地色系軟裝搭配飄逸的紗簾，為空間增添些許浪漫氣息，床頭木質背牆的線條比例分割，構築主人簡約有型的俐落風範，佐以壁燈滿足其無時無刻的閱讀樂趣。後方滑門暗藏的化妝桌及更衣間，利用開放式設計方便收納及取物，搭配間接照明點亮空間，一展歷久彌新的美觀實用，自細節體現「家中處處有美景」的有品生活。

Source from 極簡室內設計

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

搖滾迷必看！一窺嗆辣紅椒主唱的好萊塢豪宅

不到 5 坪超迷你小窩 也能善用素材打造清新綠意宅

品味日式優雅木質感 神奈川 23 坪極簡風水泥住宅