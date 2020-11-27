家中沙發該怎麼選？這幾款經典你一定要知道

設計單品之所以成為經典，其中蘊含的美學哲理，抑或是工藝手法、設計涵養，傳承悠久的文化精神，在在顯現其價值。究竟有哪些值得入手作為收藏的沙發座椅呢？現在一起來看看！

PK80™

奉行極簡主義的丹麥設計大師Poul Kjærholm於當年打造的PK80™，十足展現經典設計的優雅與雋永，其所呈現的靜謐與穩定神聖感，更受到MoMA、V&A、北歐等國家級博物館的愛戴，並將其收納為永久收藏。五年前重新推出的PK80™更找來同樣是極簡主義愛戴者的比利時設計鬼才Raf Simons親手打造，以Kvadrat/Raf Simons面料、高級訂製服的織品手法為這組經典做出完美詮釋。

EJ315

由Erik Ole Jorgensen推出的EJ315沙發，同樣是許多人的夢幻設計單品，其簡潔且富機能的設計，加上恰到好處的座椅高度、手工縫製的鈕釦設計，完美呈現絕佳的簡練的美學品味與高度機能性。

Poet Sofa

而提到浪漫詩意的設計家具，絕對令人立刻想起丹麥設計之父Finn Juhl 於1941年為妻子設計的Poet Sofa 詩人沙發，這張宛如情人雅座的詩人沙發，蘊含著大師向太太所表達的堅固愛情，著實讓人感到無比迷人的韻味。

Source from 栢悅國際、丹意信實、明日家居

文章來源：設計王

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