「魚骨木紋拼貼」從地板到壁面 打造深具內涵的人文美宅

在居家裝修中，地板所佔視覺面積寬廣，因此成就空間的美觀質感與氣氛營造，地板成為不容忽略的關鍵因素之一。不論北歐風、工業風或文青現代風，許多人喜歡採用溫潤素雅的木地板，除了以平貼的方式鋪排，人字紋與魚骨紋也是時尚家居愛好者喜愛的拼貼法。其線條的力度，可形塑出簡潔俐落的視覺效果，同時也能將木料樸實的質地淋漓盡致地展現，完美結合復古韻味及現代時尚。來自俄羅斯的建築團隊 INT2 Architecture，善用材質的顏色與特性，從地板到壁面、公共空間至私人領域大玩魚骨紋拼貼，搭配不同的軟件及異材質組合，創造出深具內涵的優雅人文美宅！

圖／INT2 Architecture、設計王提供

客廳採用米白及深灰色的木質地板，以魚骨紋拼貼打造深淺交錯的色調，既維持一貫簡約風乾淨清爽的視感，獨特的造型也解決空間單調的感受。為清楚劃分場域界線，設計師以深褐色的木皮鋪陳取代實體隔間，框塑出個性十足的餐廚環境；且將魚骨紋的木質語彙應用在壁面上，色彩細緻的濃淡變化，達到強烈的裝飾效果。臥房則透過色調輕淺且寬幅較大的魚骨紋，簡單搭配風格地毯或木作櫃體，營造出輕鬆恣意的氛圍，藉此化解居住者緊張的心理，身心獲得放鬆。此外，魚骨紋地板也具備「襯托」的效果，若壁面使用顏色較為濃烈或誇張的彩度，藉由清新素雅的魚骨紋拼貼地板中和，完美平衡了視覺比例！

（Dannie）

文章來源：設計王

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