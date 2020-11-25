搖滾迷必看！一窺嗆辣紅椒主唱的好萊塢豪宅

圖／John Galich Group、設計王提供
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橫掃葛萊美獎、全美音樂獎、全英音樂獎、MTV音樂最佳搖滾團體的傳奇性樂團──嗆辣紅椒〈Red Hot Chili Peppers〉，1983年成立於加州洛杉磯，音樂風格以大膽的歌詞寫入強烈的放克搖滾，並融入金屬、龐克、饒舌等元素，其中廣為人知的歌曲包括Californication、Under The Bridge、Can’t stop等，為歌壇締造前所未有的搖滾經典！

位於洛杉磯好萊塢山莊的兩層樓高的建築量體，始建於1989年，其延續西班牙殖民風格的山墻及斜屋頂，正是嗆紅辣椒人氣主唱Anthony Kiedis的家！在他發行《Mother’s Milk》專輯後於1990年購入房產並居住至1997年，直到近年斥資約台幣一億元重新改造，將老舊古樸的房子變身一座頂級時尚的豪華別墅！

圖／John Galich Group、設計王提供
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此次改造計畫由 Brian Wickersham建築團隊領銜主導，設計師Wickersham說：「這棟房子曾經歷好幾代的居住者及翻新工程，因此導致現在多元混雜的風格。」他們保留了原本的斜角屋頂，建築外觀一半採用搖滾黑色系打造，一半透過玻璃窗鋪陳，企圖塑造大面鏡像的效果，期望將好萊塢北邊絕美的景色倒映入室，前衛神祕的外型也代表了次文化的精神。

圖／John Galich Group、設計王提供
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甫入門，風格語彙幡然一轉，彷彿走進了明亮的博物館中，空間以簡約的白色為主軸，大部分的牆面及地板採用木質及石材元素，與全黑色系的外牆形成強烈視覺對比；1樓公領域透過開放式的設計手法整合客廳、餐廳及廚房，軒敞流暢的動線穿越電動玻璃窗可直通戶外泳池及花園。2樓規劃為主臥休息區，設有獨立式陽台及高級水療SPA區，讓Anthony Kiedis一家能盡情享受音樂與生活。

圖／John Galich Group、設計王提供
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（Dannie）

文章來源：設計王

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