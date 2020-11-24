不到 5 坪超迷你小窩 也能善用素材打造清新綠意宅

圖／decouvrir lendroit du decor、設計王提供
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房間美不美觀絕大部分的因素並非是空間過小導致，而是取決於東西多寡與收納方式的關係，雖然這個時代北漂租屋的人越來越多，但動點腦筋、每天抽一點時間來思考如何改善自己的小窩，想必能漸漸讓我們擺脫亂無章法的混亂局面，而且讓房間更加整齊，也能使心情更加美麗。比如說這個不到 5 坪的案例，設計團隊以綠意和實用主義的結合，創造一個麻雀雖小、五臟俱全的清新小窩。

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大空間做出敞朗開闊的質感並非是新鮮事，但如果是小空間呢？設計團隊在約 5 坪的空間裡以木地板和白色底漆鋪陳，賦予空間美好的基礎。進入玄關後，以一小段小走廊與起居室做適度分隔，並銜接左右兩側的儲藏櫃與廁所的空間。廁所採用以藍、白色磁磚的組合創造簡約的衛浴設施，雖然沒有完全的乾濕分離，但卻以具有弧度的玻璃檔板作為替代方案，不僅能避免淋浴時水珠亂竄，還能用來吊掛衣物，十分便利。

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轉往內部，設計團隊將鄰近窗邊區域作為日常生活的空間使用，並選擇灰色質地的沙發床將功能整合，平日可以作為招待訪客使用、夜晚則作為床鋪。室內雖然強調實用導向，但在布置上卻一點都不馬虎，起居室以毛絨絨地毯、木質桌子與零星盆景的結合，引入光線與綠意，讓空間多了更唯美的層次感。而最令人意外的是，居然還有空間設置廚房，設計團隊以貼上黑色木皮的系統櫃安裝於廁所牆面另一側牆角，並設置生活必備的烤箱與流理臺，讓小空間擺脫紊亂的景象，賦予屋主舒適的單身生活。

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（Matt）

文章來源：設計王

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