突破單面開窗的困境！以大面積木作櫃打造舒適的 13 坪現代風住宅

很多時候我們在面臨待整修的空間時，常常會碰到只有一面有窗戶的情形，在這種先天不良的條件下，針對家必要的機能又該如何處理，才會好用、好看呢？不妨考慮以「大面積木作櫃」為空間輕巧分割。

比方說這個位於烏克蘭的 13 坪作品，由當時還在 S＆T 建築工作室的 Artem Trigubchak 一手規劃，以現代風格的語彙，為空間塑造出輕盈、舒適的調性。

正因為單面開窗，設計師將採光較好的區域作為客廳、餐廚空間使用，以霧面磁磚作為基礎，在白色調的空間中，為了避免過於單調，以顏色較鮮明的家具、家飾，進而賦予公共空間清新素雅的元素，例如在客廳鋪上撞色地毯、擺上淺紅色沙發和花崗石咖啡桌，讓客廳散發出恣意的悠閒氣息。

圖／Mikhail Loskutov、設計王提供

鄰近的餐廚空間，藍色餐桌與雙面鏡的組合十分搶眼，延續白色系的廚房，以石紋磁磚背板鋪陳，勾勒出俐落的線條，讓平實的空間更添質感。

圖／Mikhail Loskutov、設計王提供

圖／Mikhail Loskutov、設計王提供

而臥室空間則被本案重點項目「大面積木作櫃」裝載於客廳旁的空間裡，宛如方盒子的樣貌卻十分彈性，在鋪上木地板後，鄰近客廳的那面以木拉門輕巧區隔，並擺上若隱若現的雙面書櫃；至於靠近廁所的那一側則以實木拉門加以分隔，讓木紋理的天然質地在這個現代風的家中無所不在，簡單的美好，就是「家」最好的樣貌。

圖／Mikhail Loskutov、設計王提供

圖／Mikhail Loskutov、設計王提供

（Matt）

文章來源：設計王

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