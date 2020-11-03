小宅不是只能極簡 輕工業風設計描摹出咖啡廳質感

和諧的比例與尺度，不僅是構成局部與整體之間的度量關係，更是成就「美」的必要條件。顛覆小宅千篇一律的風格框架，曾為知名網紅蔡阿嘎規劃夢想家的曾俊傑設計師，以明晰的視覺構圖及簡單的線條語彙，延伸出開闊的場域景深；同時精準掌握佈局序列、量體尺寸、虛實設計等各方面的比例邏輯和美學原則，加上歐德傢俱細膩的材質演繹，成功在沉穩且單一的色彩空間中，描摹出咖啡廳的人文質感，以及音樂家嫻靜優雅的氣質。

圖／Order 歐德傢俱連鎖事業提供

破除小宅迷思 形塑咖啡廳質感

本案為一對音樂家夫婦的溫馨雅居，期望18坪的小空間裡，擁有教琴、演奏的地方之外，也能享受咖啡廳般放鬆無壓的氛圍。因此，曾俊傑設計師審慎思考三房一廳的格局，針對居住者一家的日常習性，歸整出舒適合宜的生活機能與動線，並善用原本的採光優勢，賦予寬敞開闊的視覺感受。打破電視主牆既有的設定，公領域以一架三角鋼琴為核心，採用歐德傢俱的系統櫃作為主體及玄關鞋櫃，簡潔明快的佈局配置，不僅打造出居家版的小型演奏廳，亦增添了實用的收納機能，成功發揮小坪數的效益。

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因應屋主獨到的審美品味，在風格形塑上，場域大膽以溫醇雅致的「駝色」鋪敘，佐搭深沉的「灰橡木」櫃體，形構耐人尋味的生活情境。而理性的量體秩序，則在細緻紋理及柔和光韻交織中，為整體挹注一抹感性的藝術涵養，以及恰到好處的人文溫度。曾俊傑設計師準確拿捏線面尺度、用心著墨每一處細節，借助濃淡層次的轉換，讓單一色系的空間也能跳脫侷限，譜寫出精彩動人的生活序曲。

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客製化設計 整合多元美感機能

面對坪數不大的主臥房，設計師巧妙以上下櫃結合吊衣架，取代常見的置頂高櫃，藉此消弭厚重壓迫之感，搭配掀床設計，讓整體更顯舒適軒敞。空間延續公領域的風格調性，援引從百葉窗流淌的自然光，隨著沉穩雅致的木質語彙，留一份恬淡靜謐的心境。由於屋主女兒特別喜愛「小木屋」溫馨質樸的感受，次臥房以清新雅潔的色系鋪敘，擷取木紋肌理的深淺變化，營造出自在無拘的休閒況味。機能上除了以L型的設計串聯衣櫃、書桌檯面、展示平檯及多元櫃體，增加使用彈性，並順著橫樑結構，打造出可置放CD專輯的白色收納櫃。

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考量屋主一家存有大量的琴譜、書籍與音響設備，書房則利用上下櫃及高櫃的組合，滿足大容量的收納需求，而歐德傢俱秉持高度客製化的精神，融入熨貼人心的細節巧思，量身訂製出符合琴譜尺寸的櫃體樣式，完美回應屋主對於生活質量及便利性的訴求。此外，櫃體表面選用「斑駁灰」的面材，其粗獷的質地及復古風味，詮釋了輕工業風別樣的頹唐美感。

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（陳寬茵）

文章來源：設計王

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