來自「未來」的甜點店 奇幻幾何設計帶您探索甜蜜世界

圖／NC Design＆Architecture、設計王提供
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「吃吧！親愛的吃吧！」情侶間一起商量菜單、吃東西，看似平凡的小事，卻有種被深深愛著的幸福感！坐落於香港銅鑼灣Fashion Walk的一家甜點酒吧，把這句可愛又甜蜜的話語（Eat Darling Eat）作為店名，提供各式各樣的港式點心，包括菠蘿包、甜羹、蛋塔等。

室內空間為香港知名設計事務所NC Design＆Architecture（NCDA）所設計，有別於一般港式茶餐廳的人文風格，身兼建築師與專業裁縫師的Nelson Chow，以「後現代主義」的瘋狂設想，採用迷離科幻的色彩，打造精彩紛呈、充滿驚喜的甜點實驗室！

空間以樸實靜謐的灰色為背景，運用看似毫無規則卻井然有序的幾何設計堆砌，在色彩上以「虛實交疊」的思考邏輯，採用飽和度高的鮮明顏色，以及有如糖果包裝紙的透明色系相互交織，大量鮮明、螢光的色彩在穿透與實境之間，從視覺表層深入精神肌理，喚醒強烈的迷幻之感。

此外，家具設計也是本店的特色之一，像是馬卡龍色系的甜甜圈單椅、雷射光炫彩桌子、草莓奶油蛋糕沙發，再搭配稀奇有趣的藝術品及繪畫創作，讓來賓超越「吃」的範疇、跨越「時間」的支配，感受一場來自未來的奇幻體驗！

圖／NC Design＆Architecture、設計王提供
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（Dannie）

文章來源：設計王

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