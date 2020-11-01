活潑設計改良式住宅 一年四季都像住在溫室

在英國倫敦的寧靜小區，隱藏著一處白色建築，在清一色紅磚式獨棟別墅內異常顯眼，如蝴蝶羽翼般的外觀設計別具一格，這是當地設計工作室Iguana Architects為一個年輕新家庭打造的改良式住宅，大面積玻璃折門打造的居宅入口，藉由透明的落地窗可見清新簡約的室內空間，搭配前院擺放的餐椅，構築出活潑童趣的夢想家。

圖／Iguana Architects、設計王提供

踏進空間內映入眼簾的便是寬敞的餐廚空間，其後則是客廳，公領域整體以溫潤木系與潔淨的白為主調，餐廚置入春天般繽紛的湖藍色與亮黃色半開放櫃體，為空間注入年輕活力，簡約的客廳則在電視牆置入收納與展示兼容的壁龕式設計，形成屋內特別的一抹風采。

沿階梯轉進私領域，有別於公共空間的溫潤木系，臥室皆以低彩度的淺灰色調打造地坪與牆面，搭配繽紛復古的擺飾，創造自在愜意的臥眠場域。書房則以亮藍色與童趣的裝飾布置，賦予年幼孩子們恣意揮灑活力與創意的小小天地。衛浴空間以七彩磚牆融合壁面收納，讓沐浴成為悠閒放鬆的享樂時光。

設計團隊藉由最大化自然採光、綠色屋頂的整合，及天然質材和紋理的運用，規劃出自然健康的安心居家，特別的蝶型天花搭配斜面天窗設計，流動的光影灑落空間各個角落，盈滿明亮溫暖，彷若身處喧囂城市中一處美好溫室。

（Yun）

文章來源：設計王

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