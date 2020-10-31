老奶奶的老舊古宅 重新打造成清新溫暖復古風公寓

這間精巧簡約的現代公寓坐落於波蘭南部充滿歷史人文痕跡的Katowice城鎮，原本只是一間和平常沒有甚麼不同的老舊陰暗宅邸，在設計團隊MUSK的打造下，重新將記憶中鄉下老奶奶家中那種充滿愛、散發溫暖的設計質調重新注入，讓蒙塵的空間重現靈魂。

強調從歷史復古的元素出發，將既有的家具和家飾品重新配置，藉由更換新的材質與空間語彙的改變設計手法中，營造出真正的復古氛圍，在時髦經典元素中滿足現代生活的需求。

圖／MUSK、設計王提供

儘管只是個一字型的廚房空間，然而搭配凹凸層次的面板，相佐簡約清爽的白色調磁磚和中性色調塗料，在訂製的木料家具和金屬的相互搭配下，婉約地拿捏出復古的設計情調。臨窗的區域特別規劃成可以輕鬆品嘗早餐午茶的吧台區，坐上簡單的高腳椅啜飲一杯香濃的咖啡，或者是在睡前的時光於此分享一整天的心情，都讓這個充滿機能性與內斂美感的開放式廚房情境，成為全家人最愛的幸福角落。

圖／MUSK、設計王提供

圖／MUSK、設計王提供

大型的餐桌和充滿造型感的座椅，以中性粉嫩的色調為餐桌上的美食添增動人的食慾。開放式的餐廳成為串聯起起居客廳和廚房之間的過渡語彙，過場的姿態讓餐廳成為生活的重心，無論是家人或者是親友造訪時，都能在開放且充裕的格局中，進行享受美食的快樂。

圖／MUSK、設計王提供

牆上運用線條勾勒出的世界地圖，成為別出心裁的壁飾，軍綠色的沙發靠墊和充滿線條感的木作沙發結構，搭配上尺寸精巧的書櫃，讓整體的客廳自然流露出北歐人文的簡約品味，在老奶奶的生活節奏步調中，重溫被幸福擁抱被寵愛的快樂時光。

圖／MUSK、設計王提供

（Thomas）

文章來源：設計王

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