用OSB板騰出閣樓空間 8坪小宅也能創造清新小世界

對現代人來說，由於各區域發展不齊，因此哪邊有較多的工作機會人就往哪邊跑，對台灣來說更是嚴重，居高不下的房價也導致我們常常只能挑選小房子以應付生活所需，難道不到 10 坪的空間真的無法盡善盡美嗎？位於波蘭的 8 坪微型公寓給了我們一個答案。

由 3XA 建築工作室所規劃，將自 19 世紀以來的古老公寓重新翻新，在不到 9 坪的室內空間裡，設計團隊盡可能利用有限空間，由於天花板較高的緣故，因此設計團隊便沿著玄關左側的牆，以 OSB板 （也就是定向纖維板）打造出一個結合樓梯與書櫃的複合式家具，不僅提供屋主充足的收納空間，上頭還能作為臥室使用。

至於剩餘的空間，除了玄關右側的廁所圍起來以外，設計團隊避免其他多餘的隔間，並保留原本存在的舊門與石膏天花等元素，創造新與舊的美好交融。鋪上溫潤的木地板，悠然的氣氛自然而生。而客廳與工作間因功能相近，所以便統整了起來，至於廚房雖小，機能性卻十分充足，以簡單的小型早餐吧和客廳做出分隔，並將靠近廁所的牆面漆上典雅的黑色，和吊燈與椅子相印成趣。也許，小空間不是原罪，而是端看使用者是誰？設計師又怎麼規劃它！你說對嗎？













（Matt）

文章來源：設計王

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