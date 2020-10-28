奔跑吧男孩！ 台北40年老屋重新打造給孩子的童趣宅

「孩子，是世上最珍貴的禮物」每個新家庭都想為孩子打造一個能安穩成長又繪築夢想的避風港。誠如一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design打造的台北28坪童趣宅，40年老屋經由設計師 Annby巧手改造，為屋主夫妻精心定製出一份送給即將上幼稚園的兒子的禮物─「一個可以在這裡快樂成長、舒適生活的家」。

由於原先屋況格局不佳、採光昏暗、爐灶被外移至陽台，造成空間狹隘、曬衣沾染油煙的困擾，設計師因此將書房開通納為公共區域之一，不僅擴大客餐廳的使用範圍，隨著其中一房的收減與連延的窗戶設計，創造雙倍開闊的環境，心情也亮了起來！是母子平時最愛玩樂休憩的小小天地，朋友前來聚會也能感受如咖啡廳般地放鬆舒適。

圖／一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design、設計王提供

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外推的前陽台還原納入了綠意，而昏暗的廚房也將開通牆面改為玻璃拉門，烘托通透明亮的視野，料理時也可兼顧小朋友的活動，隨時掌握狀況，完善廚房機能的同時也添加業主最愛的小花磚與鄉村風元素，為一向沒有下廚習慣的媽媽，開啟了樂在替兒子料理的廚娘生活！

主臥利用原本的柱體形成獨立更衣區，主浴門也修正原先面對寢室的困擾；隔間牆往外推移60公分作為衣櫃使用，讓睡眠空間更加寬闊舒適。客浴巧妙地將開口改方位並以斜切角處理，一來讓行走動線順暢，二來也避開馬桶正對廚房的問題，並以檸檬黃與馬賽克小花磚搭配，讓狹小衛浴顯得明亮有朝氣。

圖／一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design、設計王提供

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圖／一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design、設計王提供

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繽紛的童趣宅以溫潤淺木質色為主調，清新的薄荷綠黑板牆座落在客廳主牆中，讓孩子可以在此肆意地揮灑創意。整個空間運用「大量的減法及少量的加法」，不做過多的固定裝飾，以機能舒適為主要考量，透過活動家具的搭配，因應未來生活中的變動性，也創造更多留白空間，讓孩子的玩具、媽媽每季的戰利品、爸爸私房的收藏，為溫馨生活妝點五顏六色！

圖／一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design、設計王提供

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圖／一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design、設計王提供

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（Yun）

文章來源：設計王

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