精選設計品味私廚 開啟居家專屬時尚饗宴

廚房，作為串聯一家大小情感的重要場域，擁有精緻舒適的機能設計必不可少！隨著近幾年「私廚」風氣的興盛，在偌大的開放式廚房，品嘗精緻料理佐美酒，與家人好友一同沉浸於微醺輕鬆的氛圍，是人生中最棒的體驗！為了讓品味人士享有自在交流的空間，各大精品廚具品牌近來紛紛以歐式家庭分享餐為情境，打破場域疆界，將廚房空間串聯至餐廳、客廳，建構起凝聚情感的核心場域，加上精美大器的外觀，讓人彷彿身置頂級私廚，享受專屬的時尚饗宴！

圖／麗舍、德宜國際、Veneta Cucine、雅悅名廚提供

和諧灰階 譜寫樸質自然的氛圍 / 麗舍

德國頂級廚具品牌ALNO，旗下由ALNOGLINT 和ALNOPEARL混搭而成的經典煙灰色廚具系列，採用高光澤漆層壓板和黃銅金屬外觀打造而成，藉由和諧的色彩烘托樸質自然的居家氛圍。而貼心內置的LED 照明設備，可根據需求調節白光或溫暖黃光，將美食、工作、閱讀和生活完美結合，使廚房成為與家人凝聚情感、與好友分享交流的料理空間。

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情境式燈光 塑造流動美感 / 德宜國際

此套廚具為störmer 與義大利名建築師Stefano Semprebon 合作所研發，結合義大利元素設計和德國精湛品質，以「犁溝」為設計靈感來源，利用不同流動型的垂直式燈光，襯托出霧面烤漆的細膩度與真實感，以及天然石材浮現的獨特自然紋路，在俐落的現代廚房，同時賦予多層次的視覺變化。

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獨特材質堆砌藝術張力 / Veneta Cucine

Veneta Cucine 的Lounge 系列是從Essence 延伸的最新力作，其傳統的六面立體中島的概念，以更加廣闊的概念賦予廚房結構美感的形式。表面由獨特的沙木色德克紋理鋪陳，搭配水銀灰的金屬烤漆，形塑戲劇性的線條簡潔感，藉由不同材質的媒合，創造出虛實交疊的動態情境。

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細節推砌質感 展現非凡氣質 / 雅悅名廚

Beckermann Küchen 旗下Steel 系列，門板材質經過德國原廠層層篩選，邊緣採用金屬及同色壓克力修飾，蘊含細節美感；以奈米技術強化的表面，呈現細膩美觀的直向髮絲紋，流漾出優雅華美的氣質。搭配木紋門板及Pocket Door 隱藏式機能櫃，使整體設計俐落而不失自然逸趣。

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探討當代生活方式 打造休閒廚房 / Veneta Cucine

成立於1967 年的Veneta Cucine，是義大利最大的廚櫃生產工廠，其以創新設計和綠色思考而名揚歐洲的行業先鋒。近年推出的Carrera F1 系列，透過休閒恣意的設計風格，審視現代社會的生活方式，創造出人與空間舒適和諧的對應關係。

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優雅輪廓形塑典雅韻味 / 麗舍

德國精品廚具NOLTE 全新TORINO 系列，以簡潔俐落的線條打造優雅輪廓，結合新古典霧烤門板和極具裝飾性的藝術風格手把，創造充滿典雅韻味的時尚空間。這套十分講究的TORINO 廚具系列，隱形把手的櫥窗框架，由精緻細膩的錳青銅製成，搭配青銅色玻璃元素，從細節處展現過人品味，塑造完美和諧的視覺效果。

（設計王編輯部）

文章來源：設計王

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