房間沒有門！小宅開放式空間 16 坪木質感單身宅

每個人對於自己的家都有一個美好藍圖，但在預算有限的情況之下，該如何針對「需要」、「想要」做出抉擇呢？

加拿大建築事務所 Studio AC 替多倫多屋主規劃出一間「拉簾」之家，除了因為裝修費用較為拮据之外，同時也給小小公寓增添些許玩味樂趣。設計團隊藉由「沒有門」的臥房與衛浴間，營造通透開放的居家環境，拉簾可在推拉之間形成寬敞或隱密的生活場域，也讓屋主與住宅空間有更多元的互動與應用。

（Bryan）

文章來源：設計王

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