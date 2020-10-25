坐落上海的海濱公寓 融合傳統與當代的設計新革命

圖／Nong Studio、設計王提供
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近年來，華人設計師屢屢在國際間嶄露頭角，對於東方文化的認同與自信，形成一股強而有力的凝聚力；而新生代的設計師更憑著新穎的當代思維，以全新的美學見解，將東方獨有的氣質內涵，予以「顛覆性」地新詮釋，進而薈萃「新東方風格」的生成。

深究「新東方風格」的特色，其細緻融合了傳統文化與當代設計，在東方文化及西方風格之間，達到雙重平衡的審美型態，展現出華人文化獨到的美學基因。

細細品味這種風格，總能感受到一絲懷舊的人文溫度，而如此別致的深層體驗，來自於構成空間風格重要的元素──「家具」。新東方風格的家具，多以涵容雕花、藤織、竹編等極具東方特色的古董桌椅為主軸，歷經時間陳釀的家具，不僅流漾出骨子裡的情感歸屬，亦展現居住者本身的品味。

坐落於上海的海濱公寓，即是證明新東方風格的完美存在，Nong Studio的創辦人Wang跳脫時尚和潮流的既定方向，轉以與時俱進的個性姿態，締造品味不凡的藝術空間。

在家具挑選上，Wang避開原有的審美路徑，並顛覆了設計過程，他直觀地將喜歡的藝術品及設計作品組合成大膽而優雅的視覺畫面，從古董到裝飾藝術，直通現代和後現代作品；中國壁畫、摩洛哥地毯，再到當代繪畫，乍看斷裂、不連貫的風格，在他獨有的折衷審美語境裡，產生精妙的化學變化。

猶如爵士音樂家一般，設計師匯集多種音韻調性，透過自由的譜曲表達，體現出Wang設計創造性的精神證明。

圖／Nong Studio、設計王提供
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（Dannie）

文章來源：設計王

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