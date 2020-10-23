狹長小公寓改造！重生為草原系日光美宅

輕淺明亮的白色調，溫潤木系構築出的地坪與櫃體，搭佐幾株綠意植栽，簡單清新的美好讓人如同置身在溫帶草原一般，在踏入空間的一刻就得到身心的全然淨化。

這是位在匈牙利布達佩斯的一處小坪數公寓，交由Architres Studio團隊所設計，運用木元素、多樣磚面、壁紙、白色鐵件框架，打造出一處別具自然度假感，又蘊含些許藝術感的住宅。

圖／Architres Studio、設計王提供

由於這棟公寓主要為屋主拿來出租用，因此設計團隊將原先如迷宮般狹長灰暗的空間徹底改造，擘劃出場朗開闊、採光優良的清爽空間，並融合精緻機能，打造出符合2+2人居住的多功能空間。

從進門開始，全室延伸出的木紋地板與白牆層層遞延，映入眼簾的餐廚區牆面運用具光澤和磨砂感的黑色瓷磚交錯拼貼，輔以簡約白色調與深色系餐桌椅，別具低調洗鍊的質感。

沿著原始磚面鋪設的廊道往內深入，出現的是寬敞的雙層夾層空間，底層為起居室，上層則為臥室，運用排列有序的鐵件框架整合交疊機能，輔以素雅的軟裝與綠意，四周留白的牆面予以畫作妝點，營造出如藝廊般的藝術氛圍。

沿著框架打造的階梯拾級而上，夾層空間被擘畫為一間臥室，可見頂部有著與階梯地坪合而為一的櫃體，延伸至使用木線板打造的床頭背牆，搭配簡單的照明散發出柔和的光芒，形塑舒心自在的私人空間。

為了符合一般家庭的需求，設計師們也發揮巧思在客廳後方規劃出另一間臥室，挑高的天花搭配磚材的堆疊，成就如度假海島般的臥眠空間，同時將床移開也可以做為工作區使用，極致整合整體機能，讓居著在小宅內也有精緻享受。



（Yun）

文章來源：設計王

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