狹長小公寓改造！重生為草原系日光美宅

圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供

輕淺明亮的白色調，溫潤木系構築出的地坪與櫃體，搭佐幾株綠意植栽，簡單清新的美好讓人如同置身在溫帶草原一般，在踏入空間的一刻就得到身心的全然淨化。

這是位在匈牙利布達佩斯的一處小坪數公寓，交由Architres Studio團隊所設計，運用木元素、多樣磚面、壁紙、白色鐵件框架，打造出一處別具自然度假感，又蘊含些許藝術感的住宅。

圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供

由於這棟公寓主要為屋主拿來出租用，因此設計團隊將原先如迷宮般狹長灰暗的空間徹底改造，擘劃出場朗開闊、採光優良的清爽空間，並融合精緻機能，打造出符合2+2人居住的多功能空間。

從進門開始，全室延伸出的木紋地板與白牆層層遞延，映入眼簾的餐廚區牆面運用具光澤和磨砂感的黑色瓷磚交錯拼貼，輔以簡約白色調與深色系餐桌椅，別具低調洗鍊的質感。

沿著原始磚面鋪設的廊道往內深入，出現的是寬敞的雙層夾層空間，底層為起居室，上層則為臥室，運用排列有序的鐵件框架整合交疊機能，輔以素雅的軟裝與綠意，四周留白的牆面予以畫作妝點，營造出如藝廊般的藝術氛圍。

沿著框架打造的階梯拾級而上，夾層空間被擘畫為一間臥室，可見頂部有著與階梯地坪合而為一的櫃體，延伸至使用木線板打造的床頭背牆，搭配簡單的照明散發出柔和的光芒，形塑舒心自在的私人空間。

為了符合一般家庭的需求，設計師們也發揮巧思在客廳後方規劃出另一間臥室，挑高的天花搭配磚材的堆疊，成就如度假海島般的臥眠空間，同時將床移開也可以做為工作區使用，極致整合整體機能，讓居著在小宅內也有精緻享受。

圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供

圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供
圖／Architres Studio、設計王提供

（Yun）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

BV首間咖啡廳在這裡！ 經典編織紋化身餐椅

共享空間與傳統住宿融合 實現「與藝術同居」概念

打造居家魔幻時「光」一盞好燈迎來溫馨生活

工商時報 數位編輯