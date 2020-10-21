共享空間與傳統住宿融合 實現「與藝術同居」概念

當共享空間與藝術旅店結合會是什麼樣？或許這間全新開幕的KAGAN HOTEL正是最好的答案。

位於近年受到京都創意人士所喜愛的下京區朱雀宝蔵町地區，KAGAN HOTEL裡同樣隨處可見滿滿的在地活力，飯店標榜著「與藝術同居」概念，並且實現生活即工作，工作即生活的生活方式，以此打破了co-working space 與傳統界限，讓藝術工作者得以放心在此創作與休息，策劃團隊更期望能透過這個空間，成為全球藝術家與世界藝術愛好者、旅客間的橋梁。

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

懷抱著對歷史的敬意與藝術、生活緊密連結的憧憬，KAGAN HOTEL由原本為蔬果大盤商的女子宿舍改造而來，建築本體歷經2017年的改造、2018年的改裝，整棟樓僅僅保留最簡單的挑高天井與綱金水泥，整體規劃以大面積的水泥牆面與玻璃打造而成，整體空間引援大量的自然光，共同圍塑簡潔乾淨的空間氛圍。

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

KAGAN HOTEL內每層樓面提供不同的功能，除了在地下室設有讓藝術家進行創作的空間區域與藝廊空間外，2樓分更規劃出展覽空間與宿舍床位，在此接待多人的住宿團體。

3、4 樓是讓藝術家長期旅居的個人臥室，以及共同使用的客廳、廚房等等公用空間。最上層的5樓，則是體驗行的高質感藝術飯店住房，房間裡特別規劃可以展示各類作品的陳列空間，並在每個房間內展示入住中的藝術家作品，透過這樣的設計讓來此過夜的旅客都可以與藝術同居！

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

圖／KAGAN HOTEL、設計王提供

（Shelley）

文章來源：設計王

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