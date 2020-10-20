打造居家魔幻時「光」一盞好燈迎來溫馨生活

看似簡單的燈具燈飾，在打造居家風格確實佔有舉足輕重的地位，不管是吊燈、立燈，或壁燈，皆影響整體空間氛圍的呈現，譜寫家的溫暖核心。這也使得在為餐廳挑選燈具時顯得格外重要，因為燈的亮度、色調、配飾皆影響著用餐體驗，現在就由一研設計帶來的絕佳案例，看看如何藉由燈具詮釋光氛的美好情韻，堆砌高雅的品味層次。

水晶燈細緻華麗的質感，為整體空間創造獨特的燈光效果與氛圍，有時候更能達到畫龍點睛的視覺效果，如同《富麗天下》、《雍容》所示，在水晶燈的裝飾下，家的整體情調更顯極致奢華。

圖／一研設計制研所提供

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絢麗的吊燈裝置，為家帶來美麗的空間端景，在《藏蘊》的案例中，設計團隊在經過仔細考量後，以這盞充滿流線型線條造型的吊燈作為餐廳主燈，不只讓光線聚焦在餐桌上的佳餚，更因其講究細膩的線條設計、雍容雅緻的韻味，成為家中端莊高雅的端景。

圖／一研設計制研所提供

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想擁有一個典雅的用餐空間嗎？何不考慮充滿特色的燈具。在《質域》案例中的餐廳吊燈以優雅外觀造型，讓燈光成為空間中最優美的化妝師，藉由華麗的樣貌，迎來最美好的用餐時光。

圖／一研設計制研所提供

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簡約內斂的照明設計，為開放式的公領域營造優質的空間質感，在《謐境》的案例中，設計團隊以俐落的線條、細膩的暖光，優美詮釋風格家居，更為此空間形塑溫馨的生活軌跡。

圖／一研設計制研所提供

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（Sam）

文章來源：設計王

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