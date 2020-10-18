天氣涼就想泡澡！ 設計感夢幻奇「浴」放鬆身心靈

秋冬季節到來，泡個熱水澡讓身心靈全然放鬆，絕對是冷天裡最大的療癒享受！搭上人們重視身心健康的泡澡熱潮，不少頂級衛浴品牌紛紛推出外觀別緻俐落、堅固耐用的浴缸，讓人沉浸在溫暖的洗浴時光！

圖／楠弘廚衛、Antonio Lupi、麗舍生活國際、PLANIT、設計王提供

時尚經典的尊寵美學/ 楠弘廚衛

英國獨立衛浴品牌Victoria+Albert Baths，以兼容古典與現代的設計塑造唯美時尚的獨立式浴缸及面盆。旗下經典的《BARCELONA》系列以有機線條圍塑出溫暖熱情的橢圓懷抱，享受獨享泡澡尊寵。進階新款《BARCELONA 2》除了提供更多元的裝置配搭，底部更貼心加高預留了排水設備的空間，舒適泡澡之餘也讓安裝維護更為簡便。

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細膩石紋 時尚新繹/ Antonio Lupi

來自義大利的現代休閒衛浴品牌標杆Antonio Lupi，致力將卓越技術結合視覺藝術，旗下《ECLIPSE MARBLE》由室內設計師Marco Di Paolo 所創，採用卡拉拉大理石打造完美的流線蛋型浴缸，其細膩的紋理及柔和的純白色，完美昇華泡澡時的紓壓感受。

圖／楠弘廚衛、Antonio Lupi、麗舍生活國際、PLANIT、設計王提供

精雕細琢 簡約永恆/ 楠弘廚衛

來自義大利的頂級品牌Falper，以比例、優雅、獨特、觸覺四大特色為品牌核心價值，不論是摩登現代或古典風格，都充滿百分百的義大利設計與個性風格基因。《Homey》系列是Falper、Simone Bonanni 和Attila Veress 合作的作品，每個元件都有可獨家選配的金屬飾面，以生動雕塑的概念藝術，搭配獨特Cristalplant 材質，展現簡約卻永恆的色調美感。

圖／楠弘廚衛、Antonio Lupi、麗舍生活國際、PLANIT、設計王提供

法式優雅 展演獨特靈魂/ 麗舍生活國際

在法國享有「家居界的香奈兒」美譽的法國精品衛浴THG，堅持以純手工製作每一款產品，私人訂製的概念為衛浴產品賦予了獨特的靈魂，將優雅的法式美學，完美詮釋於現代家居生活。

圖／楠弘廚衛、Antonio Lupi、麗舍生活國際、PLANIT、設計王提供

微傾斜設計 樂享舒壓時光 / PLANIT

向來十分注重表面處理的義大利衛浴品牌PLANIT推出的《Aquarius》系列，採用耐熱、耐磨損的杜邦™ 可麗耐面材打造浴缸，高雅的外型、微微傾斜的靠背設計，圓潤的造型可完全貼合人體背部，有效達到舒壓效果。

圖／楠弘廚衛、Antonio Lupi、麗舍生活國際、PLANIT、設計王提供

（Yun）

文章來源：設計王

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