DNA雙螺旋結構商業大樓 舞動世界最高中庭！

圖／Zaha Hadid Architects、設計王提供
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中國經濟發展至今，不只帶來了繁榮的生活水平，各座城市裡極具特色的商業大樓拔地而起。北京，作為中國的首都，更致力於全球先進發展，不只商業區內大樓林立，更不斷開發新的商業區域，造就城市多樣化的面貌，2019年11月由Soho China與Zaha Hadid建築事務所合作帶來的麗澤SOHO，更透過壯觀的建築景觀再度改變當地的天際線。

圖／Zaha Hadid Architects、設計王提供
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永世留存的創新精神

曾言：「你的成功不是取決於你的性別或族群，它僅取決在你的夢想規模與為了達成目標所作出的努力。」建築女爵Zaha Hadid終其一生不斷朝著自己的夢想努力，即便已於2016年離世，然而以Zaha Hadid為名的工作室仍延續她的創作精神，繼續發光發熱，與她相關的特色建築近幾年陸續完工，接續性地為全球都市景觀帶來嶄新面貌。

她能在事業上獲得如此成就，他的合作夥伴帕特里克舒馬赫（Patrik Schumacher）絕對功不可沒，自從他於1998年加入Zaha Hadid Architects後即與Hadid努力邁向嶄新的局面，兩人重新定義21世紀的建築風格，40年間打造的建築作品，如安特衛普港口大樓、薩雷諾航運碼頭、義大利羅馬的國立二十一世紀當代美術館（MAXXI）、辛辛那提當代藝術中心等，藉由創新的設計、材質與工法，體現前衛的空間概念。

這次再為北京帶來麗澤SOHO，延續Zaha Hadid一貫的優雅筆觸，它那律動的曲線使得向來冷冰冰的商業大樓變得迷人，並在施工初期即備受期待。

圖／Zaha Hadid Architects、設計王提供
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全球最高中庭

座落於北京麗澤金融商務區，麗澤SOHO處於北京地鐵14和16號線交會之處，銜接麗澤路、駱駝灣東路的巴士運輸網，絕佳的地理位置帶動北京未來城市發展，帕特里克舒馬赫曾在訪問中說道：「新的商業區是北京多式聯運城市計劃不可或缺的部分，以適應增長而又不影響市中心的現有基礎設施網絡。」

佔地172,800平方公尺，從競圖公布後，麗澤SOHO設計圖即隨著現場施工情況不斷調整。從外部看來，整座大樓猶如華麗的玻璃藝術品，而中庭通透的設計更使其獲得全球最高中庭設計美名。

看似通透明亮的外牆，由4000多塊異形單元體玻璃構成外立面，其工程精密的程度，再度於不盡相同的每塊玻璃、每個夾角角度的顯現；夜晚的麗澤SOHO，則呈現如同「夜空之眼」的意象，其雙塔外幕牆採用深灰色的中空玻璃，而中庭外幕牆則採用超白玻璃，透過燈光投射使其如同明亮的眼睛。中庭如正在漫舞的旋轉交織畫面，設計靈感來自DNA雙螺旋結構，設計團隊巧妙將麗澤SOHO設計為兩個流線形單塔結構。

令人讚嘆的是，隨著塔樓的高度增加，由地鐵隧道貫穿現場的斜對角軸也重新對齊，藉由將中庭扭轉為45度角，使中庭較高樓層的方向對準北京西區要道之一的麗澤路東西向軸，形成美麗的螺旋體結構。

塔樓內的所有空間，更因扭曲的姿態而帶來不同視野景觀，透過主塔畫面創造一處與城市交通網絡直接相連的全新城市空間，並且建立起如自然之美的有機秩序和優雅感。

圖／Zaha Hadid Architects、設計王提供
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（Sam）

文章來源：設計王

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