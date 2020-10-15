「家常」的溫度 竹北72坪清淨極簡宅

「家常」，雖是日常百味中最平凡無奇的一味，卻擁有讓人輾轉依戀、難以忘懷的底蘊餘香。一個承載平實家常、和樂情感的空間，反而最容易打動人心，無需繁複華麗與雍容大器的設計，透過單純的簡化，回歸生活的本真與樸實，讓居者在專屬的容器中細細研磨，提煉自我人生的豐富百味。

擅長從微觀角度出發的極簡室內設計，在竹北72坪的住宅《飛‧揚》一案中，深究居住者的生活本質，打造出符合業主本心的自在居所。

開放式廚房設計，串流父母、孩子之間的共體情感。圖／極簡室內設計提供

回歸生活的本真樸實 體現空間的幸福寫意

本案緊鄰綠園道首排的絕佳景致，卻礙於原先的陝長型格局致使內部採光不佳，設計者精心重整格局後，以無壓通透的舒心布局，與大面窗引入的晴光綠意和諧共鳴。

整體運用純粹、沉穩的材質與內斂的手法，在輕柔的木系與素雅的色彩中，透過適度留白與單純的擺設，客餐間揀擇深灰地磚、溫潤木地板，介定客餐間不同的日常功能與氣息，低調的特殊漆打造的沙發背牆與活潑跳脫的大面展示牆對比映射出生活的一體兩面，結合旋轉電視架，以遊刃有餘的設計造就靈活功能性，流轉生活的豐富片刻，一動一靜間皆是反璞歸真，與心靈相互輝映的真實光景。

考量業主希冀學齡前孩子能在更加舒適的環境中恣意成長而移居於此，遼闊無阻的開放式空間俾以流暢貫通的動線，依循居者的日常樂趣，融入生活中的真實需要。

孩子開心地自由玩耍，母親可在廚房準備美食及關心孩子動態，父親則能在客廳沙發享受劇院級的視聽娛樂。柔和婉孌的光線灑落，輕勾每個人臉上彎揚的嘴角，親友相聚的寒暄問暖隨之飄散在每個隅角，似乎永遠不足盈載、不嫌冗滿，在輕盈飛揚的舒適居家內，在在體現出「家常」的幸福寫意。

（ Yun ）

文章來源：設計王

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