韓國新地標！建築鬼才打造首爾精品旗艦店

位於首爾江南區清潭洞的Louis Vuitton Maison Seoul，經過4年的改裝建造正式於2019年底開幕！在建築鬼才Frank Gehry與Peter Marino的攜手合作下，這棟建築不僅外觀看起來既時髦又前衛，室內寬敞明亮的空間與隨處可見的藝術品、LV傢俱，更呈現如美術館般的迷人氛圍。

圖／Louis Vuitton、設計王提供

由原有的Louis Vuitton專門店重新改裝，全新的Maison Seoul在整體風格上彰顯品牌與韓國文化的緊密關聯性。

就構思設計而言，Frank Gehry 除了以圓弧玻璃立面，呼應巴黎路易威登藝術基金會雄偉的建築外觀，更融入18 世紀韓國華城古蹟、東萊鶴舞的俯衝動作與白色服裝等文化元素。

整體結構的正面完全由玻璃覆蓋，從挑高的 Z 字型大門和落地窗，往上延伸為玻璃屋臺，最後以波浪狀的百葉窗玻璃收尾，呈現如飛鳥般的意象，流暢將屋頂的線條延伸至穹蒼。建築的牆壁與地面則選用白色石材，突顯整體建築的飄逸感。

圖／Louis Vuitton、設計王提供

在室內空間方面，建築師 Peter Marino 以量為概念，打造充滿對比的設計風格。從挑高 12 米的入口大廳至舒適的休息室，皆以不同質地的石材，營造鏤空石龕的意象。對此，Peter Marino表示：「內部空間採用嚴謹的密斯式（Miesian）風格設計，藉此與 Gehry 充滿活力的立體波浪造型外觀形成強烈對比。內裝的石材由外向內延伸，透過大量的長方形流露動感，藉此與建築的奇特玻璃護蓋形成鮮明對比。」

圖／Louis Vuitton、設計王提供

圖／Louis Vuitton、設計王提供

圖／Louis Vuitton、設計王提供

店內寬敞的空間感，正好讓充滿趣味性的 Objets Nomades 融入旗艦店的內裝設計之中。特別的是，Objets Nomades系列自2012年推出以來，在台灣一直沒有固定的櫃位，但趁著這次首爾旗艦店盛大開幕，此系列的家飾用品預計於韓國進行永久展示，喜歡Objets Nomades的朋友們，到首爾可不要錯過!

圖／Louis Vuitton、設計王提供

圖／Louis Vuitton、設計王提供

（Shelley）

文章來源：設計王

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