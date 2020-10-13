貼近大自然線條 享受半圓形住宅的愜意

圖／Jackal Liu Photography攝、設計王提供
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西班牙傳奇建築師高第曾說：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」認為曲線才是最貼近大自然的線條，終其一生志在追求此充滿生命力的有機型態。

有別於大多數由直線構成量體造型的現代建物，本案外觀同樣打破了規矩方整的盒子型態，以一個趨近半圓形的弧形建築矗立於地表。

圖／Jackal Liu Photography攝、設計王提供
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進入室內，因應曲形的平面架構，以及開門後立見、正對著戶外露台的圓弧視角，設計者將公領域全然敞開，讓日光恣意灑入，無論是家具、電視牆、收納櫃形體皆以弧線樣式展開，完美呼應題旨，亦使屋房內部與環境間的優勢重新展現，隨外部建築呈現自由流動的韻律感。

如同此一依循基地原有樣貌而存在、自然而然形成的設計，在材質上則運用了原始天然的石材及木質元素鋪敘，復添入些許鍍鈦點綴細節，帶入精緻質感，例如收納櫃上與主臥床頭背板鑲嵌的鍍鈦金屬條、電視主牆下方的實心鍍鈦板層架等，簡約沉穩中又透著細膩優雅的呈現，亦巧妙整合了男女主人對居家風格的不同期待。

不同於傳統設計手法裡總將樓梯安放在一個被孤立的角落裡，本案透過清玻、鐵件為扶手介質，消解了原本略顯狹隘封閉的限制，共塑出輕盈穿透的視感；更藉著猶如扇形展開的轉折巧思，大膽突顯樓梯量體形象，平素用以過渡的區域反而為空間增添了層次變化，也為拾階而上、逐級而下的日常行進賦予些許浪漫情懷。

緊依樓梯立面處規劃成餐敘區域，另一側則採清新木質與曲線柔化牆面硬朗爽直的輪廓，佐搭一盞彷若嫣花悠然綻開的 Catellani & Smith 燈飾，在看似簡潔素雅的空間表情裡，注入活潑靈動的氣息。

圖／Jackal Liu Photography攝、設計王提供
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（Carol）

文章來源：設計王

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