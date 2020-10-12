日式極簡木造工法 房子裡像藏了一座遊樂園！

清新舒適又寬敞自在的空間，是許多人夢寐以求追求的居家樣貌，若是再融入日式住宅白淨簡約的純粹質韻和溫和優雅的木質感，是不是讓人的心瞬間跟著慵懶起來呢？

日本當地的建築團隊—北村直也建築設計事務所，為座落在愛知縣的一處開放式住宅—K House，打造出有別於周遭建築，充滿張力的純白波紋狀外觀，並設置大小各異的開口，為室內帶來了充足的自然光線。內部則藉由傳統的木結構混合現代設計手法，為一家四口創造獨特活潑的居住空間，讓日常的起居都充滿樂趣。

圖／designboom、設計王提供

開放式木造結構 打造意想不到的靈活空間

設計團隊摒棄了日式住宅原先嚴格的界限，雙層的空間利用開放式的木造結構，規劃出更加靈活的格局，將整體視覺佈局鬆散地漫延開來，每1.82公尺建造一個木柱，有效地在穿梭的結構內創造出獨立又連通的各個場域，給予居者足夠的活動空間。

進入木材中空排列的屋子裡，就像踏入充滿童趣的秘密基地，廚房、餐廳和起居室一一漸進，柱子下、梯間角落旁都成為居者隨意歇息、閱讀，與恣意收納的空間，而中央空間則被起伏的平台所環繞，作為私領域使用，規劃出3間臥室和2間閣樓，精緻又飽含驚喜機能。

整間房子就像一處極簡木造樂園，無壓開放的氛圍，不但促進一家大小的情感互動，更是引入足夠的採光與流動的空氣，串起室內、室外的美好連結，呈現舒適又療癒的居家品味，煥發了生活的閃耀光芒。



（YUN）

文章來源：設計王

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