傳統摺紙文化 藝術精神融入日本住宅

日本耽美派文學大師谷崎潤一郎於《陰翳禮讚》寫道：「有別於陰影只是一片黑，陰翳卻是陰暗中帶有紋理，蘊含如夢似幻的微光，緩緩誘人陷入沉思。而這種『美』，往往是從平淡生活中發展出來的。」建築事務所TSC Design從日本獨有的「陰翳哲學」與「摺紙藝術」得到靈感上的啟發，以俐落優雅的當代建築語言，輔借山形的樣貌，描繪出抽離常規的建築外觀，在半開放的形式間，打開都市生活中與大自然的遐想，重新詮釋日式傳統空間的本質。

圖／TSC Design、設計王提供

獨特摺紙造型 構築人文地景

作為日本國粹之一的摺紙文化，不只是一項淵遠流長的民族傳統，更代表著日本人對於細節的精雕細琢，以及豪不設限的創造力與智慧。片片紙張經過精確的邏輯思考，在方寸間一坳一折，隨著職人手中的溫度，變化出各種栩栩如生的主題，這種富有情趣、如詩一般的生活小物，卻帶給往後的藝術家、設計師豐沛的想像來源。

坐落於日本三重縣四周環繞山林的老村莊裡，一座外觀看似獨特前衛，細膩品味又能感受到世代傳承的精神。設計者保留了場地內以圓石打造的石牆，並利用摺紙藝術的概念，將覆蓋於基石上的斜屋頂延伸至地面，形塑成周圍山脈的樣貌，兩側傾斜而下的結構體在末端折去了銳角，如同一張拔地而起的帳篷包覆著內部空間。而兼具多重功能的摺紙屋頂，既有保護整個建築的功能，可抵抗強風與地震，其偌大的屋簷又能遮風擋雨。Origami住宅獨特新穎的造型，在阡陌縱橫的自然環境中，成就一處壯觀的人文地景。

圖／TSC Design、設計王提供

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陰翳設計 形塑流動寫意之美

午後日色自山林縫隙間篩落，映灑於摺紙屋頂包裹的室內空間，一明一暗、若隱若現，散發著纖弱幽微的韻味，完美體現日本獨有的陰翳美學。格局以客廳與飯廳作為核心，而廚房、日式起居室、臥房、衛浴等空間則圍繞其分置四周，流暢的環狀動線計劃，模糊了場域的界線分野，也跳脫制式單調的矩形設計，留白段落的釋出，為整體挹注一抹輕鬆寫意的隨興之美。

設計者採用大量的白牆與木質元素構成，使空間滿溢著古宅的懷舊氣息，藉此牽繫起三代人的情感，傳承意味濃厚。一樓運用灰色磁磚及木地板兩種不同的材質鋪陳地坪，並以不規則的二元切割手法擘劃場域，一側作為客廳接待區，一邊則規劃通達置頂的壁爐。

私領域沿著室外屋頂順勢修飾成極具雕塑感的立體造型，搭配木桁架的設計、青草綠的牆面與榻榻米，輾轉勾勒出的另一種室內風景，展現蓬勃生機。與起居空間及客廳相連的戶外露台，在屋頂遮蓋下形成鄰里間的社交場所，附近的居民朋友皆能到此齊聚泡茶，在明亮採光下隨意坐臥、啜飲好茶，攫取一份寧靜清閒的幸福。

圖／TSC Design、設計王提供

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（陳寬茵）

文章來源：設計王

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