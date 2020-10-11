避免居住噪音 這樣做有效阻絕樓地板衝擊音

居住在車水馬龍的城市中，免不了會有來自四面八方的都市環境噪音，倘若再加上樓上樓下的小孩跑跑跳跳、物品掉落衝擊聲、住戶拖拉家具桌椅的聲音、廁所一直傳來沖馬桶的聲音等等，無時無刻影響著居住者的身心健康，不僅會導致心浮氣躁，也影響整體居住品質。

噪音，一直是大樓式住宅常見的爭議。近年來新建大樓標榜使用隔音氣密窗、玄關門加厚等，都是為了解決居家的噪音問題，然而，聲音的傳遞是藉由介質傳導，一般聲音以空氣為傳播介質，故噪音無孔不入，而衝擊波更可藉由牆、柱、樓板等建築結構隔戶蔓延，影響廣泛。

換句話說，當住家內聽到撞擊聲時，可能要先確認一下聲音的來源是否來自於樓上鄰居所造成。

結構安全的發哥(戴雲發)建議，為了預防噪音傳遞，住家可採取以下方式隔絕噪音：

管路包覆材：目的在於減少給水或排水使用時，水流經過產生的聲音影響，且部分包覆材具有防火及保溫效果，居住者能夠得到更舒適的居住品質。 隔音地坪：因樓板共震共鳴所導致的噪音，因此只要於樓板間鋪設緩衝材等隔音地坪，則可大幅改善上下樓層聲音的傳遞。 隔音氣密窗：氣密窗可有效隔絕戶外噪音，已成為建案普遍的標準配備，現在更進一步有中空複層玻璃，更能有效隔音。 低噪音衛浴設備：例如低噪音馬桶及低噪音浴廁排風機，以降低於深夜使用時對熟睡的人的影響。

有關樓板噪音經常導致鄰居之間爭議不斷，以下將針對近年較常見的「隔音地坪」工法做簡單說明及建議：

一般來說，樓地板隔音效果和樓板厚度有直接的關係，九二一地震以前，一般樓板絕大多數都是採用十二公分的RC結構，樓上跑動或是走路重一些，樓下往往聽得一清二楚。

九二一地震以後的新建築，樓地板大部分都改為十五公分，有的做到十八至二十五公分不等，對降低震動、噪音效果更是提升不少。不過，由於近年新建案大多採氣密窗，窗外聲音傳不進屋內，樓上稍有聲音相對會被放大。

再加上現在建案為求空間寬敞舒適，大多採取較大平面跨距，室內空間有如一面大鼓，樓上聲音更易傳至樓下，因此樓板雖增厚，樓下住戶對聲音感受反而增加。

除了加厚RC樓地板外，也有部分建案使用中空樓板。在樓板鋼筋結構中加入可吸音的保麗龍球，再灌澆混凝土，相較RC樓板輕，厚度又比一般RC樓板來得厚，可有效降低樓板震動、噪音，並有隔熱的功效，且天花板及室內空間較完整，裝潢上較容易。

不過發哥表示，倘若加入的保麗龍球沒有佈滿整個樓板，則隔音效果仍然有限，無法做到完全阻隔。

不論是中空樓板，或將樓地板厚度從一般的十五公分增厚到十八公分以上，因地板較厚，隔音效果相對會更好一些。但發哥特別提醒，中空樓板的建物未來若有滲漏水，恐會有抓漏工程較麻煩的疑慮，這是必須要考量的，而且這種隔音方式已經沒有辦法符合建築技術規則最新的隔音需求標準了。

若要符合最新隔音地坪標準的話，許多業者會於樓板間鋪設隔音地墊，通常利用緩衝材料將表面材與地板結構體隔開，緩衝材料包含隔音墊、隔音毯、橡膠墊等，較能有效減少住戶產生的噪音，阻斷聲波的傳遞，但需特別注意，施作隔音墊後，上面加打PC整平再貼磚或大理石，日後是否會有連結上的問題而造成磁磚或大理石龜裂，是業界要小心注意的地方。

另也有業者採用在水泥砂漿打底整平後，於地板再鋪上一層隔音木地板，效果其實也不錯，但須注意並非所有木地板都具有隔音效果，發哥建議應選符合最新隔音法規的建材為佳。

俗話說「千金買屋，萬金買鄰」，花了大筆錢買了新屋，卻因為鄰居噪音影響生活品質得不償失，發哥建議，消費者在看屋時並不能挑選大樓鄰居，但卻可以選擇使用隔音建材的建案，以免日後進住時後悔莫及。

（戴雲發）

文章來源：理財周刊

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