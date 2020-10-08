鄉村風的粉色浪漫 23坪溫暖木質調小宅

一個23坪新成屋空間，女主人期盼在溫柔的粉色浪漫中有齊備的收納，男主人希望有更棒的格局動線與明亮大器，除了在創意巧思下滿足願望，更重要的是讓動線如流暢的樂音，居住其中、美好無限！

圖／亞維空間設計提供

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清雅溫柔的詩意

一處讓人喜歡久待的空間，就像春天綻開的花朵，在淡雅的浪漫中，賦予十足的朗闊感，透過光影的變幻、藉由情感升溫，帶來滿溢的溫柔！玄關處以復古味的花磚，欣喜迎接每一位回家。踏入客廳，那純淨的白、溫潤的木、加上淡雅藕色的電視牆設計、搭配典雅的傢俱傢飾，透過光的照映，心情格外澄淨。

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而餐廚分離的空間設計，設計總監Joanna提到：「各司其職能讓空間張力發揮到極致。餐桌旁的上下層餐邊櫃襯上雅致的小花磚，融入法式鄉村小屋般的溫馨與俏皮，身處在此，就像來到異國般！」

圖／亞維空間設計提供

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美好日常的上演

而廊道，當然不只是廊道，溫潤木樑與特色燈飾的搭配，形成一處極具特色的端景，運用粉、米、灰門片的色彩表情，賦予整體空間更多的故事性！男主人專屬的半開放書房區，以格窗設計與滑軌推門創造出有距離不疏離的美感，關上，是一種獨享的靜謐；開啟，是一種交流的韻律，書櫃上的擺設收藏，則是家人間堆疊美好的記憶點滴！

圖／亞維空間設計提供

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男孩房以沉穩的木質家具與俐落的收納櫃體，展現獨特之韻，牆上壁紙則是一種單純孩子氣的展現，在這個空間裡，沒有複雜的喧擾，只有純淨之善的釋放。而柔情萬千的主臥，床頭櫃體與梳妝台的一體成型，帶來空間的驚喜，整室以粉色與白色的融合，在木百頁的輕透中，日夜各顯風情，不僅詩情畫意，也是隨手可掬的美麗！

（亞維空間設計）

文章來源：設計王

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