簡而不單的設計風格！ 台北老公寓也能呼吸北歐空氣

圖／ST Design Studio、設計王提供
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位在台北一處40年的老公寓，在陳舊的軀殼下卻蘊含著來自北歐的清新呼吸。年輕的屋主E與J因應工作及家族需求，選擇了這處老宅做為未來二人新生活的落角處，E是熱愛自在生活的部落客，J則是賣命出任物的消防員，二人都追求平靜自然的日常生活，因此設計師一改原屋主的粗獷工業風，將小宅打造為清朗溫馨的北歐風居家，給予二人徹底放鬆的空間。

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一個以白色調為主的簡約空間，就如一張純粹白淨的畫布，輔以玄關的深色胡桃木皮、窗戶的藍色風琴簾、廚房的圖騰壁磚、主臥的灰色牆面到浴室的復古花磚，運用「簡而不單」的設計風格，將材質色調與紋理的平衡搭配，並以開闊窗景及向外開張的斜天花引入樹梢綠蔭與充裕天光，沿著窗邊打造的休憩吧台，可供屋主在悠閒中享受日光洗禮，一旁的洞洞牆更是屋主的攝影棚，完美串連空間的起承轉合。

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從玄關引導動線轉進，深色核桃木皮鞋櫃搭配花磚地坪，在整室淺白明亮中獨具個性，清爽空間內不見過多隔間與櫃體，盡可能還原空間尺度，地坪自然的木質紋理一路延伸出淡雅的空間質感，讓生活場域擺脫清冷，盈滿溫馨。客廳跳脫制式格局，將電視牆置於中心，阻擋沙發面向通道形成路沖，公領域也因而劃分出多個小角落，每一次轉身移步都可享受到不同生活情趣。

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開放式廚房與客餐廳通透連結，使明亮光線自由游移於室，在白色系統廚具、繽紛壁磚與實木把手的點綴下，為簡約廚房形塑鮮明個性。最具特色的餐廳則陳設迷人北歐風的餐桌椅，上方垂墜著黑色優雅吊燈，在映著窗外天光的一側引入空間主角─大樹，為這個乾淨透白的空間注入生命力。

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主臥維繫簡約俐落風格，沒有多餘陳設，只有漆刷成灰色的背牆，連同通往更衣室的胡桃木拉門，營造一股沉穩靜謐格調。

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（Yun）

文章來源：設計王

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