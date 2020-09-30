質感UP 日韓少女房輕鬆打造

受到疫情的影響全球的人待在家裡的時間變得非常多，所以將住家環境打造的更舒適、溫馨真的是非常必要的，而且像是日韓女孩都將自己的住家打造的像超有質感又舒適的咖啡廳，任誰看到都會想要一直窩在家裡呢！

想要將家裡也打造的有日韓風的簡約時尚感，其實到「宜得利」、「IKEA」或是一些販賣日韓雜貨的店，就可以輕鬆打造這樣的風格喔！

能夠待上一整天的房間就是要舒適有品味

想要將住家環境打造成舒適、溫馨的空間，或是將臥房改造成自己喜愛的療癒空間，只要選用簡約的家飾品就可以輕鬆打造出時尚，像是「IKEA」的MYRHEDEN就是附有黃銅色夾子的網格架，可以用來夾喜歡的照片、圖片或乾燥花與小飾品等；或是擺放韓國造型蠟燭與燭台或是簡約的擴香、室內香氛噴霧等，房間質感瞬間提升！

只要挑選到簡約有質感的物品就能輕鬆打造舒適環境

地毯也是相當熱門的商品，許多人也會利用毛毯提升時尚感的房間，甚至是多功能毛毯也營造出高質感的空間或像是抱枕、造型鏡也都是裝飾效果很不錯的選擇；而電器的部分可以選擇復古造型的藍芽喇叭以及特殊造型復古床頭燈等都能有畫龍點睛的效果；另外其他小物像是乾燥花、小掛飾或相框等裝飾品，都是增添質感的好方法喔！

View this post on Instagram

≫𝕄𝕪 𝕣𝕠𝕠𝕞𓍯❥﻿ ﻿ ラウンドテーブル下に敷いているファーラグ、質問頂くので載せてみます🥰💓﻿ ﻿ @nitori_official ﻿ アクセントマット(フェイクファーIV)﻿ ¥2,306(+tax)﻿ ﻿ ファーラグって高いの多いけど、ニトリのはふわっふわで高見えするのにお手頃♡﻿ ﻿ 楽天とかAmazonでも安くてかわいい感じのあったんだけど、ネット購入は毛が抜けたりするのが怖くて踏み切れず😭﻿ ﻿ これは抜け毛も全然なくて、触り心地もとーーーっても良いので愛用してます🥳🍒﻿ ﻿ ﻿ カラー違いのグレーもかわいいので𓂃 𓈒𓏸﻿ ﻿ モダンなテイストが好きな人だったり、旦那さんや彼と共有のお部屋とか、男の子部屋にも合わせやすいはず🎩♡﻿ ﻿ ﻿ #like4likes#myroom#ikea#lill#momp_room#roomy_jp#lovemyroom#bis_web#coco_web#ラグ#ファーラグ#ニトリラグ#ニトリインテリア#カーテン#チュールカーテン#イケア#イケアカーテン#リル#ラウンドテーブル#サイドテーブル#インテリア#韓国インテリア#おしゃれさんと繋がりたい#韓国好きな人と繋がりたい#サンキュグラマー#韓国っぽ#좋아요반사#좋아요그램#좋아요꾹#소통그램

A post shared by Kai (@kaipinky1120) on

View this post on Instagram

나에게 드디어 찾아온 마샬스피커 💛 우리집으로 오길 잘했어~ 잘 부탁해 마샬!! 😍 아부지가 음악 감상을 늘 하시더니 딸도 좋은 스피커로 음악 들었으면 좋겠다고 사다주신 선물!!음악 들을때마다 감사하며 더 아끼고 잘 써야지 ☺️💕 #의미있는선물좋아요 #평생간직해야지 #남편이자꾸틀어달래 #사용방법안알려줌 😆😛

A post shared by (@lee.sharong) on

View this post on Instagram

． ポストカードをぺたぺた🐾 ·゜ 白壁の方が映えるかな？？ 空のフォトや淡いブルー系メインで、ベッドスペースや カフェスペースに飾っても可愛くなりそう🌷 ． 30枚全部違う種類のフォトカードのセットなので 好きな組み合わせで沢山楽しめます♪ おすすめのフォトカードは @chaton_official_site のアイテムです🤍😝👍🏻 ぜひショップもチェックしてみてくださいね♪ ． #interior #interiordesign #bedroom #vintage #vintageshop #antique #room #myroom #girly #shabbychic #soohyang #candle #girlyroom #vintagelike #antique #romantic #chaton_site #インテリア #インテリア雑貨 #マンションインテリア #賃貸インテリア #お部屋 #ホワイトインテリア #海外インテリア #海外インテリアに憧れる #大人可愛い #韓国インテリア #인테리어 #인테리어소품 #내방꾸미기 #마이룸

A post shared by 𝕗𝕦𝕛𝕚𝕔𝕠 🎟🩰🧴🛁 (@fujico.109) on

（Cora ）

文章來源：Woman House

延伸閱讀

台中Manni Café 很多咖啡｜隱身在都會叢林中的咖啡店晚上則是搖滾特區

修圖藝術讓人驚嘆｜日攝影師Rico運用後製讓小女孩們彷彿置身在夢幻童話中

工商時報 數位編輯