質感UP 日韓少女房輕鬆打造

受到疫情的影響全球的人待在家裡的時間變得非常多，所以將住家環境打造的更舒適、溫馨真的是非常必要的，而且像是日韓女孩都將自己的住家打造的像超有質感又舒適的咖啡廳，任誰看到都會想要一直窩在家裡呢！

想要將家裡也打造的有日韓風的簡約時尚感，其實到「宜得利」、「IKEA」或是一些販賣日韓雜貨的店，就可以輕鬆打造這樣的風格喔！

能夠待上一整天的房間就是要舒適有品味

想要將住家環境打造成舒適、溫馨的空間，或是將臥房改造成自己喜愛的療癒空間，只要選用簡約的家飾品就可以輕鬆打造出時尚，像是「IKEA」的MYRHEDEN就是附有黃銅色夾子的網格架，可以用來夾喜歡的照片、圖片或乾燥花與小飾品等；或是擺放韓國造型蠟燭與燭台或是簡約的擴香、室內香氛噴霧等，房間質感瞬間提升！

只要挑選到簡約有質感的物品就能輕鬆打造舒適環境

地毯也是相當熱門的商品，許多人也會利用毛毯提升時尚感的房間，甚至是多功能毛毯也營造出高質感的空間或像是抱枕、造型鏡也都是裝飾效果很不錯的選擇；而電器的部分可以選擇復古造型的藍芽喇叭以及特殊造型復古床頭燈等都能有畫龍點睛的效果；另外其他小物像是乾燥花、小掛飾或相框等裝飾品，都是增添質感的好方法喔！

（Cora ）

文章來源：Woman House

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