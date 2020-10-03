2D風潮席捲北中南！ 手繪咖啡館帶你走進漫畫的世界

記得先前在日韓爆紅，引起許多人爭相朝聖的「2D咖啡館」嗎？現在這股二次元熱潮近期也燒進台灣啦！繼5月在台北師大附近打造第一間2D咖啡館後，新莊、台中、高雄的2D咖啡館也分別在8月底及9月初陸續開幕啦！

宛如漫畫的二次元世界，現在不必出國就能在台灣看到，2018年在馬來西亞創立的「2D Cafe」，今年由台灣4位工程師聯手集資引進台灣，目前已分別在台北、新北、台中及高雄開設四間分店，咖啡館內部除了統一利用黑白兩色打造手繪場景，在牆壁、地板、樑柱、窗框等以線條描邊與分割，勾勒出異次元世界，甚至在許多空間小細節之處也都呈現出強烈的2D立體風格，更讓人驚豔的是，現場所有設計皆由馬來西亞藝術團隊一筆一畫精心手繪而成，四間分店更分別以不同的主題特色，讓人在虛實世界間來回穿梭，處處充滿驚喜！

圖／2D Taiwan提供

2D Cafe 台北店，以黑白譜寫日式生活日常

於今年五月最先開幕的台北2D Cafe，將「日本日常生活」訂為全域主題，規劃出電車、居酒屋、拉麵店、廚房等貼近日式生活的風格場景，藉由黑白感烘托出尋常生活的新鮮感，特色的洗衣間通道，更讓人好像鑽進洗衣機內，體驗新奇樂趣。

圖／2D Taiwan提供

圖／2D Taiwan提供

2D Cafe新北店，帶你穿越古今浪漫歐洲

有別於台北首店的日本日常，8月底在新莊開幕的「2D Cafe新北店」走浪漫古典的歐風路線，讓人從現代歐風街頭一路穿越至文藝復興時期，在2D世界來場藝術巡禮。60多坪的咖啡店將大家熟知的歐洲名畫皆搬進空間中，梵谷的《星空》、達文西《最後的晚餐》與《蒙娜麗莎的微笑》、米開朗基羅的《創世紀》等世紀鉅作皆以特別的黑白手繪感呈現，讓人驚嘆之餘，也感受到團隊別出心裁的另類幽默與輕鬆風趣的設計手法。

除了藝術感十足的名畫之外，店內更以或深或淺的2D線條勾勒出十分受歡迎的打卡造景，從一樓歐洲廣場、巴黎鐵塔、與店內場景融為一體的偉士牌機車，到地下室的黑白教室、隱藏版歐式庭園與2D教堂，跳脫黑白世界給人的枯燥乏味，以多元視覺創造層層驚喜。

圖／2D Taiwan提供

圖／2D Taiwan提供

2D Cafe台中店 x 紅點文旅跨界合作，重燃舊城區風華魅力

不同於北部2間位於街邊的獨立旗艦店，「2D Cafe台中店」更與「紅點文旅」跨界合作，3層樓的空間打造出以夢幻遊樂園與馬戲團為主題的多樣場景，大型的旋轉咖啡杯座位區，結合摩天輪、旋轉木馬、塑膠球池，讓人在喝咖啡、嚐美食之餘，掉入童話世界，感受充滿童趣的記憶溫度與歡樂氛圍，也為台中的舊城區注入一股嶄新活力。

圖／2D Taiwan提供

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走入2D Cafe高雄店，化身熱血漫畫主人公

從9月7日開始試營運，並訂於9月11日正式開幕的「2D Cafe高雄店」，更調托夢幻童話路線，結合賽車、跑車、公仔、遊戲，讓大家進入異次元世界，化身一日F1賽車手、酷炫跑車駕駛與電玩高手，成為獨一無二的另類熱血漫畫主人公。不只門口有著2D手繪保時捷，裡面更規劃出2D賓士展示間，特別的大型公仔盒讓人們化身迷你公仔零件，結合置放的黑白電動遊戲機，讓大家回憶懷舊電玩遊戲，在動感與速度間體驗2D空間魅力。

圖／2D Taiwan提供

圖／2D Taiwan提供

（Yun）

文章來源：設計王

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