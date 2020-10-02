灰冷色質感豪宅 繁忙中追求生活的平靜

回歸樸實簡約，以自然質材圍塑的居家風格，讓人的細胞於靜謐間得到釋放，找回生活的平靜與追求。台北一處55坪的高層豪宅，擁有令人羨豔的L形大面開窗，能將耀眼迷人的繁華市景盡收眼底，在質覺制作設計巧妙的擘畫下，以灰冷色調塑造的整體空間，精練演繹原始自然、質淨剛毅，締造原始與現代兼容的大器風尚。

圖／質覺制作設計提供

縱觀‧石敘

由於屋主喜愛純粹乾淨居家空間，不希望屋內有太多溝縫，為了避免大部分建材都易形成空間縫隙，全室運用大面積的大理石紋進口磁磚作為主體，輔以蒙馬特灰的原始石材與特殊漆面，形塑居家低調粗獷的凝鍊氛圍，如置身遺世獨立的飄浮群島。

為了消磨空間稜角，及消弭風水上門對門的顧慮，全室採用隱藏式設計，將臥室門隱於貼附的磚牆及特殊塗漆後方，收納機能也採頂天的高櫃設計，並運用俐落線條的勾勒，與天花特殊的格柵設計，在軸線的帶領下綜觀全局，遊走全室。

圖／質覺制作設計提供

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凝鍊‧人文

強調互動式的公領域以客餐廚三位一體擘劃出敞朗空間，由於客廳原有格局座向背窗，設計師稍加改動沙發朝向，將悠然壯闊的高層景致攬入視野，並透過內縮後方主臥空間，將牆面往後拉伸，改善視覺壓迫，塑造和諧開闊的明亮場域。沿窗升高地坪打造升降式臥榻，並將書桌及收納置於其內，多樣化機能共譜內外情景連結。

鑒於業主家中時常聚會，餐廳以仿鏽薄磚檯面搭配藍玻打造長桌，置入女屋主喜愛的明亮馬鞍皮餐椅，為空間增添一抹個性氛圍，並在後方內置廚房之外設置輕食吧台區，滿足多樣社交機能。

圖／質覺制作設計提供

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交融‧精粹

有別於公領域的灰冷色調，臥室身為舒心的休憩空間，改以胡桃色系的木皮打造，為空間注入暖心的人文溫度，壁面也特地融入珪藻土材質，改善空間濕氣，享受高品味的臥眠品質。端莊高雅的衛浴以拉鏡搭配整排造型展示櫃設計，兼容收納與美觀，寬敞的檯面可供女主人在此進行日常梳化，在石材堆疊的空間中盡情展演時尚。

圖／質覺制作設計提供

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（Yun）

文章來源：設計王

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