天人合一的充分體現！ 懸崖上的酒店「鷹岩崖居」

位於中國湖南省東北部的平江，有著如畫一般壯闊迷人的丹霞地貌，紫紅色的崖體山石是渾然天成的豪壯底色，山川峽谷、碧竹幽林就像是自然靈動的畫筆一般恣意勾勒，而蓋在懸崖頂端的自在平江野奢度假酒店─「鷹岩崖居」可以說是此境天人合一的絕妙體現！

圖／多向界建築設計提供

由北京多向界建築設計操刀打造的「鷹岩崖居」坐落在群山之巔，由頂薈、岩上、子崖會三棟建築組成，設計獨樹一格又彼此呼應。

頂薈主體建築坐落於山頂的一條狹長地塊，在這個邊界自由的山脊線上，容易造成視覺破壞，因此設計團隊在山脊的高點確定一個水平面作為屋頂，讓建築向下延展，以消彌地形和高度落差。空間內部則根據遊走動線，設置一條略曲折的廊道通往沉穩的木系客房空間，「一字形」佈局搭配黑色金屬鐵件，呈現出現代樸實氛圍，南北兩側採屋簷挑出設計，兼顧遮陽、賞景露臺的機能，提供遊客高品味住居。​

圖／多向界建築設計提供

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圖／多向界建築設計提供

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岩上位於一個極小的山頂平臺，建築的輪廓完全因地制宜，畫擘出圓潤的卵形曲線。客房內部也以圓為概念，C型曲線的平面配合圓床的設置，搭配明亮色調與天窗、落地窗納入的自然景致，為室內空間點綴了一些巧妙的趣味，在客房下部，隨著山勢的降低，設置了一個環狀的觀景平臺，隨著自然的岩石形態慢慢展開，賦予居者與自然融合的細膩度假感受。

圖／多向界建築設計提供

圖／多向界建築設計提供

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子崖會是度假酒店內的活動舉辦場地，滿足婚慶儀式、小型表演、篝火晚會等活動需求。這個外型如桃核般的建築處在一個內凹的小山谷中，形貌也是順其山勢以全木構設計搭建，近乎圓形的中庭中央作為舞臺，周圍隨山勢設置了座椅，頂部的天窗提供了自然採光和通風，美感渾然天成。建築之要，貴在天人合一，設計團隊以一種溫和的姿態重新演繹空間和自然地貌的和諧共生，昇華出遺世獨立建築之美。

圖／多向界建築設計提供

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（Yun）

文章來源：設計王

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